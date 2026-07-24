CHP'de beklenen oldu! Özgür Özel ve 90 vekil istifa etti
CHP'de beklenen oldu! Özgür Özel ve 90 vekil istifa etti
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti. Özel'in kuracağı yeni partinin ismi ise Yeni Parti oldu. Özel partinin kuruluş dilekçesini imzaladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:22
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 11:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 44'E DÜŞTÜ
İstifalar sonrası CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü.
GRUP TOPLANTISI'NDA VEDA ETMİŞTİ
Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.
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CHP'de beklenen oldu! Özgür Özel ve 90 vekil istifa etti
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti. Özel'in kuracağı yeni partinin ismi ise Yeni Parti oldu. Özel partinin kuruluş dilekçesini imzaladı.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 44'E DÜŞTÜ
İstifalar sonrası CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü.
GRUP TOPLANTISI'NDA VEDA ETMİŞTİ
Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.
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