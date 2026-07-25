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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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