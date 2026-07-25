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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:44
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 07:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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