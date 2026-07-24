En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:46
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 17:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
En düşük emekli maaşı belli oldu. En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldığı en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık artışla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşında 3 bin 552 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu.
6 aylık enflasyon farkının en düşük emekli maaşlarına yansıtılmasını içeren düzenleme, Meclis'te kabul edilerek yasama sürecindeki kritik aşamayı geride bıraktı.
EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Temmuz ayı zamlarının uygulanmasının ardından milyonlarca emekli zamlı maaşlarını çekmeye başladı.
Buna rağmen, taban aylık üzerinden ödeme alan emekliler için zam farkı ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi.
TBMM'de görüşmeleri sonuçlanan taban aylık düzenlemesinin ardından, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek ve sonrasında fark ödemeleri hesaplara aktarılacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
En düşük emekli maaşı belli oldu. En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldığı en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık artışla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşında 3 bin 552 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu.
6 aylık enflasyon farkının en düşük emekli maaşlarına yansıtılmasını içeren düzenleme, Meclis'te kabul edilerek yasama sürecindeki kritik aşamayı geride bıraktı.
EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Temmuz ayı zamlarının uygulanmasının ardından milyonlarca emekli zamlı maaşlarını çekmeye başladı.
Buna rağmen, taban aylık üzerinden ödeme alan emekliler için zam farkı ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi.
TBMM'de görüşmeleri sonuçlanan taban aylık düzenlemesinin ardından, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek ve sonrasında fark ödemeleri hesaplara aktarılacak.
Çok Okunanlar