''Çavuşların'' Ahbap pişmanlığı! Çağrı yaptılar ama sadece biri bağış yapmış
''Çavuşların'' Ahbap pişmanlığı! Çağrı yaptılar ama sadece biri bağış yapmış
Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses savcıya ifade verdi. İfade verenlerin sayısı 11'e yükselirken, şu ana kadar bağış rakamı açıklayan tek isim Hazal Kaya oldu. Kaya, '120 bin TL bağış yaptım. Bağışımın bahis ve kumarda harcanması alçakça bir hareket, ben de mağdurum.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:34
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 11:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afet döneminde Ahbap'a bağış için çağrı yapan 11 ünlü isimden sadece Hazal Kaya'nın derneğe hatırı sayılır bir para gönderdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ndeki 25 milyar liralık yolsuzluk iddiaları üzerine başlattığı soruşturma sürüyor. Geçmişte derneğe destek veren gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile oyuncu Hazal Kaya 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
"BEN DE MAĞDURUM"
6 Şubat depremlerinin ardından derneğe 120 bin TL bağış yaptığını belirten Hazal Kaya, Haluk Levent ile en son 2020'de görüştüğünü söyledi. Kaya, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Ahbap'a şahsen 120 bin TL bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suiistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Bağışımın nereye harcandığını öğrenmek istiyorum, gerekirse şikayetçi olacağım. Kamuoyunun güveni kötüye kullanıldı. Bağışların bahis ve kumarda harcandığı yönündeki iddialar alçakça bir harekettir."
"ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAPMADIM"
Haluk Levent ile bir tanışıklığının olmadığını belirten Özlem Gürses, "Tweetlerimde genel olarak yoğun bağış toplayan Ahbap'ın ve Babala TV'nin denetlenmesini önerdim, şikâyetçi olacağım" dedi. Gürses, özür dilemeyi gerektirerek bir şey yapmadığını belirterek, "Parlatma çabası göstermedim, sorumluluk hissetmiyorum" dedi.
"HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ"
Gazeteci Fatih Altaylı, Haluk Levent hakkında geçmişten beri olumsuz izlenime sahip olduğunu söyledi. Levent'i "kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş ve mali suçlarla anılan biri" olarak bildiğini belirten Altaylı, 6 Şubat depremlerinde Ahbap'ın yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle derneğe destek verdiğini anlattı. Altaylı, "Pişmanlık duyuyorum. Haluk Levent huyundan vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.
"SORUMLULUK HİSSETMİYORUM"
Ruşen Çakır, cüzi miktarda bağış yaptığını belirterek, "Üzüldüm, suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Çakır, savcının sorusun üzerine "Herhangi sorumluluk hissetmiyorum" yanıtını verdi.
SAVCILIK 2 KİŞİYİ BEKLİYOR
Ahbap soruşturması kapsamında önceki gün de Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadede vermişti. Soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar ile Fatih Koparan'ın da adliyeye gelip ifade vermesi bekleniyor.
AHBAP SORUŞTURMASI DAHA DA GENİŞLEYEBİLİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçma hazırlığında olduğunu söyledi. Ahbap Derneği için depremden sonra yaklaşık 245 milyon dolar bağış toplandığının belirten Gürlek, "İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Bu çok büyük bir organizasyon. Haluk Levent'in 41 şirketi, aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var" dedi. Bağışçıların şikayetçi olduğunu kaydeden Gürlek, soruşturmanın daha da genişleyeceğini söyledi.
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''Çavuşların'' Ahbap pişmanlığı! Çağrı yaptılar ama sadece biri bağış yapmış
Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses savcıya ifade verdi. İfade verenlerin sayısı 11'e yükselirken, şu ana kadar bağış rakamı açıklayan tek isim Hazal Kaya oldu. Kaya, '120 bin TL bağış yaptım. Bağışımın bahis ve kumarda harcanması alçakça bir hareket, ben de mağdurum.' dedi.
Afet döneminde Ahbap'a bağış için çağrı yapan 11 ünlü isimden sadece Hazal Kaya'nın derneğe hatırı sayılır bir para gönderdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ndeki 25 milyar liralık yolsuzluk iddiaları üzerine başlattığı soruşturma sürüyor. Geçmişte derneğe destek veren gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile oyuncu Hazal Kaya 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
"BEN DE MAĞDURUM"
6 Şubat depremlerinin ardından derneğe 120 bin TL bağış yaptığını belirten Hazal Kaya, Haluk Levent ile en son 2020'de görüştüğünü söyledi. Kaya, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Ahbap'a şahsen 120 bin TL bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suiistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Bağışımın nereye harcandığını öğrenmek istiyorum, gerekirse şikayetçi olacağım. Kamuoyunun güveni kötüye kullanıldı. Bağışların bahis ve kumarda harcandığı yönündeki iddialar alçakça bir harekettir."
"ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAPMADIM"
Haluk Levent ile bir tanışıklığının olmadığını belirten Özlem Gürses, "Tweetlerimde genel olarak yoğun bağış toplayan Ahbap'ın ve Babala TV'nin denetlenmesini önerdim, şikâyetçi olacağım" dedi. Gürses, özür dilemeyi gerektirerek bir şey yapmadığını belirterek, "Parlatma çabası göstermedim, sorumluluk hissetmiyorum" dedi.
"HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ"
Gazeteci Fatih Altaylı, Haluk Levent hakkında geçmişten beri olumsuz izlenime sahip olduğunu söyledi. Levent'i "kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş ve mali suçlarla anılan biri" olarak bildiğini belirten Altaylı, 6 Şubat depremlerinde Ahbap'ın yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle derneğe destek verdiğini anlattı. Altaylı, "Pişmanlık duyuyorum. Haluk Levent huyundan vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.
"SORUMLULUK HİSSETMİYORUM"
Ruşen Çakır, cüzi miktarda bağış yaptığını belirterek, "Üzüldüm, suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Çakır, savcının sorusun üzerine "Herhangi sorumluluk hissetmiyorum" yanıtını verdi.
SAVCILIK 2 KİŞİYİ BEKLİYOR
Ahbap soruşturması kapsamında önceki gün de Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadede vermişti. Soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar ile Fatih Koparan'ın da adliyeye gelip ifade vermesi bekleniyor.
AHBAP SORUŞTURMASI DAHA DA GENİŞLEYEBİLİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçma hazırlığında olduğunu söyledi. Ahbap Derneği için depremden sonra yaklaşık 245 milyon dolar bağış toplandığının belirten Gürlek, "İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Bu çok büyük bir organizasyon. Haluk Levent'in 41 şirketi, aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var" dedi. Bağışçıların şikayetçi olduğunu kaydeden Gürlek, soruşturmanın daha da genişleyeceğini söyledi.
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