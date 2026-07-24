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CHP'deki istifalar sonrası Meclis'te dengeler değişti! İşte yeni sandalye dağılımı

Özgür Özel dahil 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İstifalarla birlikte Meclis'te sandalye dağılımı da değişti. CHP, 135 vekilden 44'e düşerek tabloda 5. sıraya geriledi.

Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:36
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 12:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'deki istifalar sonrası Meclis'te dengeler değişti! İşte yeni sandalye dağılımı

Mutlak butlan kararı sonrası suların CHP'de Özgür Özel ve arkadaşları istifa etti.

Özel dahil 91 milletvekilinin imzasıyla Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi hazırlandı.

Bu istifalarla birlikte Meclis'te sandalye dağılımı da değişecek.

MECLİS'TE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK

Özel ve ekibinin istifa dilekçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milletvekillerinin istifası Meclis Başkanlık Divanı incelemesi sonrası işleme konuluyor.

İstifalar kabul edildiğinde Meclis'teki sandalye dağılımında büyük bir değişim yaşanacak.

İKİNCİ PARTİ YENİ PARTİ OLACAK

Meclis'te en fazla sandalye 277 milletvekili ile AK Parti'de bulunuyor.

AK Parti'yi takip eden CHP'nin 135 milletvekili bulunuyordu. Bu milletvekillerinden 91'inin istifasıyla bu sayı 44'e geriledi.

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te en fazla sandalyesi bulunan ikinci parti Yeni Parti olacak.

CHP BEŞİNCİ SIRAYA GERİLEYECEK

Yeni Parti'yi 56 milletvekili ile DEM Parti takip edecek. DEM Parti'nin ardından 46 milletvekili ile MHP gelirken, istifaların kabulüyle 44 milletvekiline gerileyecek olan CHP beşinci sırada yer alacak.

CHP'yi 29 milletvekili ile İYİ Parti takip edecek. Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor.

TBMM'de 11 milletvekili ise bağımsız olarak yer alıyor.

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