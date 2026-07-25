ABD katliamına İngiliz ifşası! Kaçarken çocuklara füze attılar
ABD katliamına İngiliz ifşası! Kaçarken çocuklara füze attılar
İngiliz BBC, 120 İranlı çocuğun katledildiği Minab'daki okula girip, dünyayla paylaştı. BBC, ilkokulla ilgili haberinde, 'Geriye yalnızca enkaz kaldı, burası yalnızca ölümün ve kanın kokusunu taşıyan duvarlardan ibaret' sözlerine yer verdi. Haberde, 'Uzmanların yaptığı video analizler okul yakınındaki yerleşkenin hassas güdümlü bir Tomahawk füzesiyle vurulduğunu gösteriyor.' denildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 11:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu vurdu; bu olay savaşın en kanlı sivil saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti. Minab Savcılığı'na göre saldırıda aralarında 120 çocuk, hamile bir kadın ve doğmamış bebeğinin de bulunduğu 156 kişi hayatını kaybetti.
KAÇARKEN FÜZE ATTILAR
Katliamın en yakın tanıkları BBC'ye konuştu. Saldırı sırasında okulda görev yapan öğretmen Amaineh Nademi (33), ilk patlamanın ardından öğrencilerini tahliye etmeye çalışırken füzenin okula isabet ettiğini anlattı.
"Tam dışarı çıkmak üzereyken füze okula isabet etti. Hepimiz havaya savrulduk. Kollarımdaki öğrencileri bile göremiyordum" diyen Nademi, okulun saniyeler içinde yıkıldığını belirtti. Bugün geriye yalnızca enkaz kaldığını söyleyen öğretmen, "Burası artık okul değil; yalnızca ölümün, kederin ve dökülen kanın kokusunu taşıyan duvarlar" ifadelerini kullandı.
CANLI ÖĞRENCİ KALMADI
Olay yerine ilk ulaşan kurtarma ekiplerinden İran Kızılayı görevlisi Reza Beşarati ise yaşadıklarını, "Belki hayatta kalan biri vardır diye aradık ama kimseyi canlı bulamadık. Bazen sadece bir el, bazen bir bacak buluyorduk" sözleriyle anlattı.
Birçok ailenin çocuklarını ayakkabı ve kıyafetlerinden teşhis edebildiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı soruşturmanın sürdüğünü açıklarken, Amerikan basınında yer alan haberlerde ilk bulguların, okulun güncelliğini yitirmiş istihbarat nedeniyle askeri tesis sanılarak yanlışlıkla vurulmuş olabileceğine işaret ettiği aktarıldı.
Uydu görüntüleri, okulun yanında bulunan İran Devrim Muhafızları yerleşkesinin de aynı saldırıda hedef alındığını ortaya koydu. İran ise saldırıyı sivilleri hedef alan bir katliam olarak nitelendiriyor.
"GİYSİLERİNDEN TEŞHİS ETTİK"
Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Setayesh'in annesi Masoumeh Mehran Shekhabadi ise saldırı sonrası okulda gördüğü manzarayı, "Ortada okul yoktu. Sadece duman, çocukların saçları, bir tarafta bir el, diğer tarafta bir ayak vardı" diyerek anlattı. Küçük kızın kimliği ise giydiği krem renkli çoraplardan tespit edildi.
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ABD katliamına İngiliz ifşası! Kaçarken çocuklara füze attılar
İngiliz BBC, 120 İranlı çocuğun katledildiği Minab'daki okula girip, dünyayla paylaştı. BBC, ilkokulla ilgili haberinde, 'Geriye yalnızca enkaz kaldı, burası yalnızca ölümün ve kanın kokusunu taşıyan duvarlardan ibaret' sözlerine yer verdi. Haberde, 'Uzmanların yaptığı video analizler okul yakınındaki yerleşkenin hassas güdümlü bir Tomahawk füzesiyle vurulduğunu gösteriyor.' denildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu vurdu; bu olay savaşın en kanlı sivil saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti. Minab Savcılığı'na göre saldırıda aralarında 120 çocuk, hamile bir kadın ve doğmamış bebeğinin de bulunduğu 156 kişi hayatını kaybetti.
KAÇARKEN FÜZE ATTILAR
Katliamın en yakın tanıkları BBC'ye konuştu. Saldırı sırasında okulda görev yapan öğretmen Amaineh Nademi (33), ilk patlamanın ardından öğrencilerini tahliye etmeye çalışırken füzenin okula isabet ettiğini anlattı.
"Tam dışarı çıkmak üzereyken füze okula isabet etti. Hepimiz havaya savrulduk. Kollarımdaki öğrencileri bile göremiyordum" diyen Nademi, okulun saniyeler içinde yıkıldığını belirtti. Bugün geriye yalnızca enkaz kaldığını söyleyen öğretmen, "Burası artık okul değil; yalnızca ölümün, kederin ve dökülen kanın kokusunu taşıyan duvarlar" ifadelerini kullandı.
CANLI ÖĞRENCİ KALMADI
Olay yerine ilk ulaşan kurtarma ekiplerinden İran Kızılayı görevlisi Reza Beşarati ise yaşadıklarını, "Belki hayatta kalan biri vardır diye aradık ama kimseyi canlı bulamadık. Bazen sadece bir el, bazen bir bacak buluyorduk" sözleriyle anlattı.
Birçok ailenin çocuklarını ayakkabı ve kıyafetlerinden teşhis edebildiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı soruşturmanın sürdüğünü açıklarken, Amerikan basınında yer alan haberlerde ilk bulguların, okulun güncelliğini yitirmiş istihbarat nedeniyle askeri tesis sanılarak yanlışlıkla vurulmuş olabileceğine işaret ettiği aktarıldı.
Uydu görüntüleri, okulun yanında bulunan İran Devrim Muhafızları yerleşkesinin de aynı saldırıda hedef alındığını ortaya koydu. İran ise saldırıyı sivilleri hedef alan bir katliam olarak nitelendiriyor.
"GİYSİLERİNDEN TEŞHİS ETTİK"
Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Setayesh'in annesi Masoumeh Mehran Shekhabadi ise saldırı sonrası okulda gördüğü manzarayı, "Ortada okul yoktu. Sadece duman, çocukların saçları, bir tarafta bir el, diğer tarafta bir ayak vardı" diyerek anlattı. Küçük kızın kimliği ise giydiği krem renkli çoraplardan tespit edildi.
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