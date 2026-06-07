Altın fiyatları 7 Haziran'da hangi seviyelerde işlem görüyor?
Altın fiyatları 7 Haziran'da hangi seviyelerde işlem görüyor?
Altın fiyatları 7 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve ons altında güncel satış rakamları açıklandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 10:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel seviyeleri araştırılırken, piyasa katılımcıları yeni haftada fiyat hareketlerinin seyrini izlemeyi sürdürüyor.
Gram altın 6 bin 409 TL seviyesinde
Serbest piyasada gram altın satış fiyatı 7 Haziran 2026 itibarıyla 6.409,162 TL olarak kaydedildi. Gram altın, yurt içi yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor.
Çeyrek ve yarım altında güncel rakamlar
Çeyrek altın satış fiyatı 10.648,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 21.289,00 TL'den işlem görüyor.
Tam altın satış fiyatı 42.300,71 TL olarak açıklanırken, Cumhuriyet altını 42.474,00 TL seviyesinde işlem görüyor.
Gremse altın ve ons altın fiyatları
Gremse altın satış fiyatı 106.076,17 TL olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.329,50 dolar seviyesinde bulunuyor.
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Altın fiyatları 7 Haziran'da hangi seviyelerde işlem görüyor?
Altın fiyatları 7 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve ons altında güncel satış rakamları açıklandı. İşte detaylar...
Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel seviyeleri araştırılırken, piyasa katılımcıları yeni haftada fiyat hareketlerinin seyrini izlemeyi sürdürüyor.
Gram altın 6 bin 409 TL seviyesinde
Serbest piyasada gram altın satış fiyatı 7 Haziran 2026 itibarıyla 6.409,162 TL olarak kaydedildi. Gram altın, yurt içi yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor.
Çeyrek ve yarım altında güncel rakamlar
Çeyrek altın satış fiyatı 10.648,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 21.289,00 TL'den işlem görüyor.
Tam altın satış fiyatı 42.300,71 TL olarak açıklanırken, Cumhuriyet altını 42.474,00 TL seviyesinde işlem görüyor.
Gremse altın ve ons altın fiyatları
Gremse altın satış fiyatı 106.076,17 TL olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.329,50 dolar seviyesinde bulunuyor.
7 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Gram altın: 6.409,162 TL
Çeyrek altın: 10.648,00 TL
Yarım altın: 21.289,00 TL
Tam altın: 42.300,71 TL
Cumhuriyet altını: 42.474,00 TL
Gremse altın: 106.076,17 TL
Ons altın: 4.329,50
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