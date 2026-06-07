Altı beldede sandık kuruldu, gözler sonuçlarda

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde 8 Haziran 2026 tarihinde yerel ara seçimler için sandıklar kuruldu. Seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başlarken, seçim sonuçları yeni belediye yönetimlerinin belirlenmesini sağlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. Sonuçların ardından bölgedeki yerel yönetim yapısında yeni dönem şekillenecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yerel ara seçimler Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane merkezine bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde gerçekleştiriliyor.
Aynı gün yurdun farklı bölgelerinde bulunan 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılıyor. Beldelerde ise belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri için oy kullanılıyor.
Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak
Seçmenler sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderken, oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım ve döküm işlemleri gerçekleştirilecek.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte altı beldede yeni belediye yönetimleri görevlerine hazırlanacak. Bölgedeki seçmenler gün boyunca sandıklardan çıkacak sonuçları takip edecek.
Seçime 27 siyasi parti katılıyor
Beldelerde gerçekleştirilen yerel ara seçimlere toplam 27 siyasi parti katılıyor. Partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Birleşik oy pusulasında sırasıyla Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti yer alıyor.
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Altı beldede sandık kuruldu, gözler sonuçlarda
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde 8 Haziran 2026 tarihinde yerel ara seçimler için sandıklar kuruldu. Seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başlarken, seçim sonuçları yeni belediye yönetimlerinin belirlenmesini sağlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. Sonuçların ardından bölgedeki yerel yönetim yapısında yeni dönem şekillenecek.
Yerel ara seçimler Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane merkezine bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde gerçekleştiriliyor.
Aynı gün yurdun farklı bölgelerinde bulunan 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılıyor. Beldelerde ise belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri için oy kullanılıyor.
Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak
Seçmenler sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderken, oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım ve döküm işlemleri gerçekleştirilecek.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte altı beldede yeni belediye yönetimleri görevlerine hazırlanacak. Bölgedeki seçmenler gün boyunca sandıklardan çıkacak sonuçları takip edecek.
Seçime 27 siyasi parti katılıyor
Beldelerde gerçekleştirilen yerel ara seçimlere toplam 27 siyasi parti katılıyor. Partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Birleşik oy pusulasında sırasıyla Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti yer alıyor.
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