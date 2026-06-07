MHP’li Karakaya’dan CHP ve sokak çağrılarına ilişkin açıklama
MHP’li Karakaya’dan CHP ve sokak çağrılarına ilişkin açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, katıldığı bir televizyon yayınında gündemdeki siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’de devam eden kurultay ve yönetim tartışmalarının parti içi bir mesele olmanın ötesine geçtiğini belirten Karakaya, yaşanan sürecin siyasi istikrar, ekonomik güven ortamı ve toplumsal birlik açısından önem taşıdığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 13:11
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 13:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP’de yaşanan kurultay ve yönetim tartışmalarını tv100 ekranlarında değerlendiren Karakaya, ortaya çıkan iki başlı yapının yalnızca parti içi bir konu olarak görülemeyeceğini ifade etti. Konunun giderek kamuoyu gündeminde daha geniş yer bulduğunu belirten Karakaya, bunun ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı açısından risk oluşturabileceğini söyledi.
Bahçeli’nin açıklamalarının amacı siyasi istikrar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin açıklamalarına da değinen Karakaya, Bahçeli’nin herhangi bir tarafı destekleme amacı taşımadığını ifade etti. Karakaya, Bahçeli’nin yaklaşımının siyasi istikrarın korunmasına yönelik olduğunu ve CHP’nin kendi içinde istikrarlı bir yapıya kavuşmasının önem taşıdığını dile getirdi.
Sokak çağrılarıyla ilgili değerlendirme
Sokak eylemleri ve çağrıları konusunda görüşlerini paylaşan Karakaya, sokağın sorunların çözümüne katkı sağlamayacağına inandığını söyledi. CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen ve yerel seçimlerde önemli başarı elde etmiş bir siyasi parti olduğuna dikkat çeken Karakaya, böylesi bir partide yaşanan krizlerin sokağa taşınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Rahmi Koç açıklaması
Rahmi Koç’un kamuoyunda tartışma konusu olan Kürt fıkrasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karakaya, Koç’un özür dilemesinin önemli olduğunu söyledi. Özrün yapılan ifadenin yanlışlığının kabulü anlamına geldiğini belirten Karakaya, konunun bu noktada kapanması gerektiğini ifade etti.
Etnik hassasiyetler konusunda uyarı
Toplumdaki etnik hassasiyetlerin yeniden gündeme taşınmaması gerektiğini vurgulayan Karakaya, bazı çevrelerin bu tür konuları öne çıkarabileceğini söyledi. Türkiye’de farklı kesimlerin iç içe yaşadığına dikkat çeken Karakaya, bu hassasiyetlerin istismar edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalar
Karakaya, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde sürecin devam ettiğini ve herhangi bir sorun görmediğini ifade etti. CHP’deki mevcut tartışmaların çözülmesinin, yürütülen projelerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayacağını söyledi.
Süreç kapsamında dikkat çeken bir açıklama da yapan Karakaya, PKK’nın Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında tasfiye kararı aldığını ve daha sonra sembolik olarak silah bırakma mesajı verdiğini belirtti. Bundan sonraki aşamaların eş zamanlı şekilde ilerleyeceğini ifade etti.
Atanamayan öğretmenler için çalışmalar sürecek
Atanamayan öğretmenlere ilişkin soru üzerine Karakaya, MHP’nin farklı toplumsal kesimlerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme taşımaya devam ettiğini söyledi. Bu konuda yürütülen çalışmaların süreceğini belirten Karakaya, öğretmenlerin taleplerine yönelik gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
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MHP’li Karakaya’dan CHP ve sokak çağrılarına ilişkin açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, katıldığı bir televizyon yayınında gündemdeki siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’de devam eden kurultay ve yönetim tartışmalarının parti içi bir mesele olmanın ötesine geçtiğini belirten Karakaya, yaşanan sürecin siyasi istikrar, ekonomik güven ortamı ve toplumsal birlik açısından önem taşıdığını söyledi.
CHP’de yaşanan kurultay ve yönetim tartışmalarını tv100 ekranlarında değerlendiren Karakaya, ortaya çıkan iki başlı yapının yalnızca parti içi bir konu olarak görülemeyeceğini ifade etti. Konunun giderek kamuoyu gündeminde daha geniş yer bulduğunu belirten Karakaya, bunun ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı açısından risk oluşturabileceğini söyledi.
Bahçeli’nin açıklamalarının amacı siyasi istikrar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin açıklamalarına da değinen Karakaya, Bahçeli’nin herhangi bir tarafı destekleme amacı taşımadığını ifade etti. Karakaya, Bahçeli’nin yaklaşımının siyasi istikrarın korunmasına yönelik olduğunu ve CHP’nin kendi içinde istikrarlı bir yapıya kavuşmasının önem taşıdığını dile getirdi.
Sokak çağrılarıyla ilgili değerlendirme
Sokak eylemleri ve çağrıları konusunda görüşlerini paylaşan Karakaya, sokağın sorunların çözümüne katkı sağlamayacağına inandığını söyledi. CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen ve yerel seçimlerde önemli başarı elde etmiş bir siyasi parti olduğuna dikkat çeken Karakaya, böylesi bir partide yaşanan krizlerin sokağa taşınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Rahmi Koç açıklaması
Rahmi Koç’un kamuoyunda tartışma konusu olan Kürt fıkrasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karakaya, Koç’un özür dilemesinin önemli olduğunu söyledi. Özrün yapılan ifadenin yanlışlığının kabulü anlamına geldiğini belirten Karakaya, konunun bu noktada kapanması gerektiğini ifade etti.
Etnik hassasiyetler konusunda uyarı
Toplumdaki etnik hassasiyetlerin yeniden gündeme taşınmaması gerektiğini vurgulayan Karakaya, bazı çevrelerin bu tür konuları öne çıkarabileceğini söyledi. Türkiye’de farklı kesimlerin iç içe yaşadığına dikkat çeken Karakaya, bu hassasiyetlerin istismar edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalar
Karakaya, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde sürecin devam ettiğini ve herhangi bir sorun görmediğini ifade etti. CHP’deki mevcut tartışmaların çözülmesinin, yürütülen projelerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayacağını söyledi.
Süreç kapsamında dikkat çeken bir açıklama da yapan Karakaya, PKK’nın Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında tasfiye kararı aldığını ve daha sonra sembolik olarak silah bırakma mesajı verdiğini belirtti. Bundan sonraki aşamaların eş zamanlı şekilde ilerleyeceğini ifade etti.
Atanamayan öğretmenler için çalışmalar sürecek
Atanamayan öğretmenlere ilişkin soru üzerine Karakaya, MHP’nin farklı toplumsal kesimlerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme taşımaya devam ettiğini söyledi. Bu konuda yürütülen çalışmaların süreceğini belirten Karakaya, öğretmenlerin taleplerine yönelik gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
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