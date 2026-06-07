Fenerbahçe’de seçim günü başladı, gözler sandıkta

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı seçimde kongre üyeleri, Chobani Stadyumu'nun yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda saat 10.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 11:11
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 11:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kongre üyeleri, kapıların açılmasıyla birlikte seçim alanına giriş yaptı. Sandıkların kurulmasının ardından oy verme süreci başladı.
Olağanüstü genel kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimde üyeler, kulübün yeni başkanını ve yönetimini belirlemek üzere oy kullanıyor.
Başkanlık yarışında iki aday bulunuyor
Seçimde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Genel kurulda seçilecek başkan, bir yıl süreyle görev yapacak.
Kulüpte 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda yeniden seçim yapılması öngörülüyor.
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
Aziz Yıldırım'ın asil yönetim kurulu listesinde Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif yer aldı.
Yedek yönetim kurulu listesinde ise Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen ve Yasemin Babayiğit bulunuyor.
Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi
Hakan Safi'nin asil yönetim kurulu listesinde Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım ve Taha Gökberk Doğan yer aldı.
Yedek yönetim kurulu listesinde ise Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım ve Aras Bağ bulunuyor.
Kongrede ilk hareketlilik yaşandı
Saat 10.00 itibarıyla kapıların açılmasıyla kongre üyeleri seçim alanına giriş yaptı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ve sonuçların açıklanması bekleniyor.
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Fenerbahçe’de seçim günü başladı, gözler sandıkta
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı seçimde kongre üyeleri, Chobani Stadyumu'nun yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda saat 10.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor.
Kongre üyeleri, kapıların açılmasıyla birlikte seçim alanına giriş yaptı. Sandıkların kurulmasının ardından oy verme süreci başladı.
Olağanüstü genel kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimde üyeler, kulübün yeni başkanını ve yönetimini belirlemek üzere oy kullanıyor.
Başkanlık yarışında iki aday bulunuyor
Seçimde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Genel kurulda seçilecek başkan, bir yıl süreyle görev yapacak.
Kulüpte 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda yeniden seçim yapılması öngörülüyor.
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
Aziz Yıldırım'ın asil yönetim kurulu listesinde Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif yer aldı.
Yedek yönetim kurulu listesinde ise Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen ve Yasemin Babayiğit bulunuyor.
Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi
Hakan Safi'nin asil yönetim kurulu listesinde Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım ve Taha Gökberk Doğan yer aldı.
Yedek yönetim kurulu listesinde ise Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım ve Aras Bağ bulunuyor.
Kongrede ilk hareketlilik yaşandı
Saat 10.00 itibarıyla kapıların açılmasıyla kongre üyeleri seçim alanına giriş yaptı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ve sonuçların açıklanması bekleniyor.
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