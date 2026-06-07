Maltepe’deki Otokoç binasına silahlı saldırı!

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda binaya çok sayıda kurşunun isabet ettiği bildirildi. Olayın nedeni ve hedefin doğrudan Otokoç olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:05
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 12:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Polise yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Emniyet birimleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı inceleme başlatıldı.
Güvenlik kameraları incelemeye alındı
Saldırının ardından olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları inceleme altına alınırken, olay yerinden elde edilen deliller uzman ekipler tarafından değerlendiriliyor.
Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamalarda, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.
Rahmi Koç hakkındaki soruşturma yeniden gündeme geldi
Saldırının ardından kamuoyunda, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un geçtiğimiz günlerde bir hastane açılışında yaptığı konuşma da yeniden gündeme geldi. Söz konusu açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçlaması kapsamında resen soruşturma başlatılmıştı.
Saldırı ile bu gelişme arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor.
Rahmi Koç özür açıklaması yapmıştı
Rahmi Koç, tartışmalara neden olan ifadelerinin ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirterek kamuoyundan özür dilemişti.
Koç açıklamasında, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim.” ifadelerini kullanmıştı.
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Maltepe’deki Otokoç binasına silahlı saldırı!
İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda binaya çok sayıda kurşunun isabet ettiği bildirildi. Olayın nedeni ve hedefin doğrudan Otokoç olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.
Polise yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Emniyet birimleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı inceleme başlatıldı.
Güvenlik kameraları incelemeye alındı
Saldırının ardından olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları inceleme altına alınırken, olay yerinden elde edilen deliller uzman ekipler tarafından değerlendiriliyor.
Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamalarda, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.
Rahmi Koç hakkındaki soruşturma yeniden gündeme geldi
Saldırının ardından kamuoyunda, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un geçtiğimiz günlerde bir hastane açılışında yaptığı konuşma da yeniden gündeme geldi. Söz konusu açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçlaması kapsamında resen soruşturma başlatılmıştı.
Saldırı ile bu gelişme arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor.
Rahmi Koç özür açıklaması yapmıştı
Rahmi Koç, tartışmalara neden olan ifadelerinin ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirterek kamuoyundan özür dilemişti.
Koç açıklamasında, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim.” ifadelerini kullanmıştı.
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