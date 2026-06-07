Milliler hazırlık sürecini yenilgisiz tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya geldi. Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede geriye düşen ay-yıldızlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki hazırlık maçını da kayıpsız tamamlayan milli takım, turnuva öncesindeki son provasını galibiyetle noktaladı.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 09:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşmada ilk golü Venezuela buldu. Güney Amerika temsilcisi, 14. dakikada Mendoza'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
A Milli Takım, ilk yarının son bölümünde skora denge getirdi. Barış Alper Yılmaz, 44. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının sonucunu belirledi.
Galibiyet golü Yunus Akgün'den geldi
İkinci yarıya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 54. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Kalan bölümde skor değişmeyince Türkiye sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla milli takım, Dünya Kupası öncesinde oynadığı iki hazırlık maçını da kazanmış oldu. Kırmızı-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.
Montella kadroda yedi değişikliğe gitti
Teknik direktör Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçının ilk 11'ine göre yedi değişiklik yaptı.
Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de görev aldı.
Kerem Aktürkoğlu sahalara döndü
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, Venezuela karşılaşmasının ikinci yarısında forma giydi.
Tedavi sürecinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlayan milli futbolcu, 62. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.
Zeki Çelik ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı
A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Zeki Çelik, milli formayla ilk kez kaptanlık pazubendini taktı.
Venezuela karşılaşmasında 61. milli maçına çıkan sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kaptanı olarak sahada yer aldı.
Türk taraftarlardan Miami'de destek
Florida'da oynanan mücadelede Türk taraftarlar tribünlerde yoğun şekilde yer aldı.
Ay-yıldızlı formalarla stadyuma gelen taraftarlar, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla milli takıma destek verdi.
İki ülke ilk kez karşılaştı
Türkiye ile Venezuela, A Milli Takım düzeyinde tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, iki ülke milli takımları arasındaki ilk resmi buluşma olarak kayıtlara geçti.
Sıradaki rakip Avustralya
Venezuela karşılaşmasının ardından A Milli Takım, ABD'deki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek.
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
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Milliler hazırlık sürecini yenilgisiz tamamladı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya geldi. Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede geriye düşen ay-yıldızlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki hazırlık maçını da kayıpsız tamamlayan milli takım, turnuva öncesindeki son provasını galibiyetle noktaladı.
Karşılaşmada ilk golü Venezuela buldu. Güney Amerika temsilcisi, 14. dakikada Mendoza'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
A Milli Takım, ilk yarının son bölümünde skora denge getirdi. Barış Alper Yılmaz, 44. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının sonucunu belirledi.
Galibiyet golü Yunus Akgün'den geldi
İkinci yarıya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 54. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Kalan bölümde skor değişmeyince Türkiye sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla milli takım, Dünya Kupası öncesinde oynadığı iki hazırlık maçını da kazanmış oldu. Kırmızı-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.
Montella kadroda yedi değişikliğe gitti
Teknik direktör Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçının ilk 11'ine göre yedi değişiklik yaptı.
Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de görev aldı.
Kerem Aktürkoğlu sahalara döndü
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, Venezuela karşılaşmasının ikinci yarısında forma giydi.
Tedavi sürecinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlayan milli futbolcu, 62. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.
Zeki Çelik ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı
A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Zeki Çelik, milli formayla ilk kez kaptanlık pazubendini taktı.
Venezuela karşılaşmasında 61. milli maçına çıkan sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kaptanı olarak sahada yer aldı.
Türk taraftarlardan Miami'de destek
Florida'da oynanan mücadelede Türk taraftarlar tribünlerde yoğun şekilde yer aldı.
Ay-yıldızlı formalarla stadyuma gelen taraftarlar, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla milli takıma destek verdi.
İki ülke ilk kez karşılaştı
Türkiye ile Venezuela, A Milli Takım düzeyinde tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, iki ülke milli takımları arasındaki ilk resmi buluşma olarak kayıtlara geçti.
Sıradaki rakip Avustralya
Venezuela karşılaşmasının ardından A Milli Takım, ABD'deki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek.
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
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