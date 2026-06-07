Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’de hava yolu trafiği ilk beş ayda yeni eşiğe ulaştı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’de hava yolu trafiği ilk beş ayda yeni eşiğe ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. İç ve dış hatlar ile direkt transit yolcuları kapsayan rakam, aynı dönemde Türkiye nüfusunun üzerinde bir yolcu hareketliliğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 13:59
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 14:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre mayıs ayında havalimanlarında iç hatlarda 9 milyon 200 bin 832, dış hatlarda 12 milyon 331 bin 388 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 21 milyon 539 bin 524 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda 78 bin 110 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 203 bin 867’ye ulaştı.
Beş aylık uçak trafiği 892 bin seviyesine çıktı
Ocak-mayıs döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 379 bin 883, dış hatlarda 319 bin 236 oldu. Üst geçişlerin de dahil edilmesiyle toplam uçak trafiği 892 bin 160 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde iç hat yolcu trafiği 40 milyon 628 bin 36, dış hat yolcu trafiği ise 48 milyon 362 bin 631 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 4 artış kaydedildi.
Yük taşımacılığında 2 milyon tonu aşan hacim
DHMİ verilerine göre ilk beş ayda havalimanlarında taşınan yük miktarı iç hatlarda 355 bin 244 ton, dış hatlarda 1 milyon 659 bin 516 ton oldu. Toplam yük trafiği 2 milyon 14 bin 761 tona ulaştı.
Mayıs ayında ise toplam yük taşımacılığı 458 bin 234 ton olarak gerçekleşti. Bunun 79 bin 480 tonu iç hatlardan, 378 bin 754 tonu dış hatlardan kaynaklandı.
İstanbul Havalimanı 32,8 milyon yolcuya hizmet verdi
İstanbul Havalimanı'nda mayıs ayında toplam 45 bin 675 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanı, 7 milyon 123 bin 268 yolcuya hizmet sundu.
Ocak-mayıs döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda toplam 216 bin 603 uçak hareketi kaydedildi. Yolcu sayısı iç hatlarda 6 milyon 690 bin 23, dış hatlarda 26 milyon 112 bin 252 olmak üzere toplam 32 milyon 802 bin 275 olarak gerçekleşti.
Sabiha Gökçen’de 19,3 milyon yolcu trafiği oluştu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda mayıs ayında toplam yolcu sayısı 4 milyon 61 bin 248 oldu. Aynı ayda toplam 23 bin 696 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti.
Yılın ilk beş ayında havalimanında toplam 112 bin 67 uçak trafiği kaydedildi. Bu dönemde hizmet verilen yolcu sayısı 19 milyon 313 bin 385 olarak açıklandı.
Turizm merkezlerinde 16,3 milyon yolcuya hizmet sunuldu
Turizm merkezlerinde yer alan havalimanlarında ocak-mayıs döneminde toplam 16 milyon 301 bin 599 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamın 7 milyon 390 bin 957’si iç hatlardan, 8 milyon 910 bin 642’si dış hatlardan oluştu.
Aynı dönemde Antalya Havalimanı 9 milyon 169 bin 801 yolcu ile öne çıktı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4 milyon 811 bin 757, Muğla Dalaman Havalimanı 1 milyon 140 bin 133, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 940 bin 330 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı 239 bin 578 yolcuya hizmet verdi.
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’de hava yolu trafiği ilk beş ayda yeni eşiğe ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. İç ve dış hatlar ile direkt transit yolcuları kapsayan rakam, aynı dönemde Türkiye nüfusunun üzerinde bir yolcu hareketliliğine işaret etti.
Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre mayıs ayında havalimanlarında iç hatlarda 9 milyon 200 bin 832, dış hatlarda 12 milyon 331 bin 388 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 21 milyon 539 bin 524 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda 78 bin 110 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 203 bin 867’ye ulaştı.
Beş aylık uçak trafiği 892 bin seviyesine çıktı
Ocak-mayıs döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 379 bin 883, dış hatlarda 319 bin 236 oldu. Üst geçişlerin de dahil edilmesiyle toplam uçak trafiği 892 bin 160 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde iç hat yolcu trafiği 40 milyon 628 bin 36, dış hat yolcu trafiği ise 48 milyon 362 bin 631 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 4 artış kaydedildi.
Yük taşımacılığında 2 milyon tonu aşan hacim
DHMİ verilerine göre ilk beş ayda havalimanlarında taşınan yük miktarı iç hatlarda 355 bin 244 ton, dış hatlarda 1 milyon 659 bin 516 ton oldu. Toplam yük trafiği 2 milyon 14 bin 761 tona ulaştı.
Mayıs ayında ise toplam yük taşımacılığı 458 bin 234 ton olarak gerçekleşti. Bunun 79 bin 480 tonu iç hatlardan, 378 bin 754 tonu dış hatlardan kaynaklandı.
İstanbul Havalimanı 32,8 milyon yolcuya hizmet verdi
İstanbul Havalimanı'nda mayıs ayında toplam 45 bin 675 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanı, 7 milyon 123 bin 268 yolcuya hizmet sundu.
Ocak-mayıs döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda toplam 216 bin 603 uçak hareketi kaydedildi. Yolcu sayısı iç hatlarda 6 milyon 690 bin 23, dış hatlarda 26 milyon 112 bin 252 olmak üzere toplam 32 milyon 802 bin 275 olarak gerçekleşti.
Sabiha Gökçen’de 19,3 milyon yolcu trafiği oluştu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda mayıs ayında toplam yolcu sayısı 4 milyon 61 bin 248 oldu. Aynı ayda toplam 23 bin 696 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti.
Yılın ilk beş ayında havalimanında toplam 112 bin 67 uçak trafiği kaydedildi. Bu dönemde hizmet verilen yolcu sayısı 19 milyon 313 bin 385 olarak açıklandı.
Turizm merkezlerinde 16,3 milyon yolcuya hizmet sunuldu
Turizm merkezlerinde yer alan havalimanlarında ocak-mayıs döneminde toplam 16 milyon 301 bin 599 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamın 7 milyon 390 bin 957’si iç hatlardan, 8 milyon 910 bin 642’si dış hatlardan oluştu.
Aynı dönemde Antalya Havalimanı 9 milyon 169 bin 801 yolcu ile öne çıktı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4 milyon 811 bin 757, Muğla Dalaman Havalimanı 1 milyon 140 bin 133, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 940 bin 330 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı 239 bin 578 yolcuya hizmet verdi.
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