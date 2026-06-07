ABD’den 60’tan fazla ülkeye yeni vergi hazırlığı: Aralarında Türkiye'de var
ABD’den 60’tan fazla ülkeye yeni vergi hazırlığı: Aralarında Türkiye'de var
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin başkanlık yetkileri kapsamında uygulanan bazı gümrük vergilerine ilişkin kararının ardından yeni ticaret araçlarını devreye aldı. Financial Times’ın haberine göre, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülkeye yönelik yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında değişebilecek yeni gümrük vergileri değerlendiriliyor. Sürecin nasıl şekilleneceği ve hangi ülkelerin nihai düzenlemelerden etkileneceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 15:42
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 15:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haberde yer alan bilgilere göre ABD ticaret yetkilileri, Brezilya’dan yapılan ithalata yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Aynı zamanda Vietnam ile ticaret ilişkilerine yönelik yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.
Planlanan yeni tarifelerin gerekçeleri arasında zorla çalıştırma uygulamalarına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. ABD yönetimi, farklı yasal mekanizmalar üzerinden ticaret politikalarını yeniden yapılandırmaya çalışıyor.
Washington yönetimi, sanayi üretim fazlası ve devlet destekleriyle ilgili geniş kapsamlı incelemeler yürütüyor. Soruşturmaların tamamlanması halinde çeşitli ülkelere yönelik ek gümrük vergilerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
ABD yönetimi ayrıca Çin ile ticaret ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmeler kapsamında iş dünyasından görüş topluyor. Bu süreçte yeni ticaret düzenlemelerinin çerçevesinin oluşturulması hedefleniyor.
Uzmanlar, yeni dönemde gümrük vergilerinin daha kapsamlı yasal prosedürler izlenerek uygulanabileceğine dikkat çekiyor. Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi Peter Harrell, kullanılan yasal çerçevenin ayrıntılı inceleme ve kamuoyu görüşü gerektirdiğini ifade etti.
Trump yönetimi, önceki uygulamalara kıyasla daha uzun ve prosedür odaklı bir süreç üzerinden ilerlemek zorunda kalıyor. Bu durum, yeni tarifelerin yürürlüğe giriş takviminde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
ABD ticaret ekibinin, temmuz ayı sonuna kadar yeni soruşturmaları tamamlamayı ve kalıcı tarifeleri devreye almayı amaçladığı bildirildi. Bu tarihe kadar gerekli düzenlemelerin tamamlanamaması halinde mevcut geçici tarifelerin süresinin dolabileceği belirtiliyor.
Ticaret politikalarındaki gelişmeler, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret akışları açısından da yakından takip ediliyor.
Bazı ürünlerde vergi indirimi uygulandı
ABD yönetimi, belirli sektörleri desteklemek amacıyla bazı ürün gruplarında vergi indirimi kararı aldı. Tarım ekipmanları, buldozerler ve forkliftlerde uygulanan gümrük vergileri yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürüldü.
Söz konusu adımın, üretici ve sanayi kesimlerinin maliyetlerini dengelemeye yönelik önlemler arasında yer aldığı kaydedildi.
Çin ile ticarette yeni dönem mesajı
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin ile ticari ilişkilerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti. Greer, bazı Çin menşeli ürünlerde uygulanan gümrük vergilerinin azaltılmasının değerlendirilebileceğini açıkladı.
Öte yandan yeni tarifelerin, 1974 Ticaret Yasası’nın Section 301 maddesi kapsamında hazırlanmasının planlandığı belirtildi. Uzmanlar, bu yöntemin daha güçlü bir hukuki dayanak sağlamayı amaçladığını ancak yeni hukuki tartışmaların da gündeme gelebileceğini ifade ediyor.
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ABD’den 60’tan fazla ülkeye yeni vergi hazırlığı: Aralarında Türkiye'de var
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin başkanlık yetkileri kapsamında uygulanan bazı gümrük vergilerine ilişkin kararının ardından yeni ticaret araçlarını devreye aldı. Financial Times’ın haberine göre, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülkeye yönelik yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında değişebilecek yeni gümrük vergileri değerlendiriliyor. Sürecin nasıl şekilleneceği ve hangi ülkelerin nihai düzenlemelerden etkileneceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.
Haberde yer alan bilgilere göre ABD ticaret yetkilileri, Brezilya’dan yapılan ithalata yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Aynı zamanda Vietnam ile ticaret ilişkilerine yönelik yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.
Planlanan yeni tarifelerin gerekçeleri arasında zorla çalıştırma uygulamalarına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. ABD yönetimi, farklı yasal mekanizmalar üzerinden ticaret politikalarını yeniden yapılandırmaya çalışıyor.
Washington yönetimi, sanayi üretim fazlası ve devlet destekleriyle ilgili geniş kapsamlı incelemeler yürütüyor. Soruşturmaların tamamlanması halinde çeşitli ülkelere yönelik ek gümrük vergilerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
ABD yönetimi ayrıca Çin ile ticaret ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmeler kapsamında iş dünyasından görüş topluyor. Bu süreçte yeni ticaret düzenlemelerinin çerçevesinin oluşturulması hedefleniyor.
Uzmanlar, yeni dönemde gümrük vergilerinin daha kapsamlı yasal prosedürler izlenerek uygulanabileceğine dikkat çekiyor. Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi Peter Harrell, kullanılan yasal çerçevenin ayrıntılı inceleme ve kamuoyu görüşü gerektirdiğini ifade etti.
Trump yönetimi, önceki uygulamalara kıyasla daha uzun ve prosedür odaklı bir süreç üzerinden ilerlemek zorunda kalıyor. Bu durum, yeni tarifelerin yürürlüğe giriş takviminde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
ABD ticaret ekibinin, temmuz ayı sonuna kadar yeni soruşturmaları tamamlamayı ve kalıcı tarifeleri devreye almayı amaçladığı bildirildi. Bu tarihe kadar gerekli düzenlemelerin tamamlanamaması halinde mevcut geçici tarifelerin süresinin dolabileceği belirtiliyor.
Ticaret politikalarındaki gelişmeler, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret akışları açısından da yakından takip ediliyor.
Bazı ürünlerde vergi indirimi uygulandı
ABD yönetimi, belirli sektörleri desteklemek amacıyla bazı ürün gruplarında vergi indirimi kararı aldı. Tarım ekipmanları, buldozerler ve forkliftlerde uygulanan gümrük vergileri yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürüldü.
Söz konusu adımın, üretici ve sanayi kesimlerinin maliyetlerini dengelemeye yönelik önlemler arasında yer aldığı kaydedildi.
Çin ile ticarette yeni dönem mesajı
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin ile ticari ilişkilerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti. Greer, bazı Çin menşeli ürünlerde uygulanan gümrük vergilerinin azaltılmasının değerlendirilebileceğini açıkladı.
Öte yandan yeni tarifelerin, 1974 Ticaret Yasası’nın Section 301 maddesi kapsamında hazırlanmasının planlandığı belirtildi. Uzmanlar, bu yöntemin daha güçlü bir hukuki dayanak sağlamayı amaçladığını ancak yeni hukuki tartışmaların da gündeme gelebileceğini ifade ediyor.
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