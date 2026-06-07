Gözler TBMM’de! Yeni resmi tatil için tarih netleşti
Gözler TBMM’de! Yeni resmi tatil için tarih netleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 21 Mart Nevruz Günü’nün resmi tatil ilan edilmesine yönelik düzenlemede sona yaklaşıldı. Hazırlanan teklifin, TBMM’nin 2026 yılı ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde gündeme alınması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye’deki resmi tatil takvimine yeni bir gün eklenecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 15:47
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 16:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meclis’in yaz döneminde çalışmalarına ara vermesi öncesinde yoğun bir yasa gündemi bulunuyor. Bu nedenle Nevruz düzenlemesinin mevcut yasama döneminde değil, yeni dönemin ilk başlıkları arasında ele alınması öngörülüyor. Teklifin yasama sürecinin nasıl şekilleneceği ise Meclis görüşmeleriyle netlik kazanacak.
Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor
Haziran ayı içerisinde 12. Yargı Paketi, Öğrenci Affı ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne ilişkin düzenlemelerin TBMM’ye sunulması planlanıyor. Bu tekliflerin ardından Meclis’in yaz tatiline girmesi beklenirken, Nevruz düzenlemesinin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında görüşülmesi öngörülüyor.
21 Mart’ın resmi tatil kapsamına alınmasına ilişkin teklifin, yeni dönemin ilk gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Düzenleme kabul edilirse Nevruz Günü ilk kez resmi tatil olarak uygulanabilecek.
Türkiye’de kaç gün resmi tatil bulunuyor?
Mevcut uygulamada Türkiye’de resmi ve dini bayramlar dahil toplam 15,5 gün resmi tatil bulunuyor.
Resmi tatiller arasında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer alıyor.
Bunlara ek olarak Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı ise 4,5 gün resmi tatil olarak uygulanıyor.
21 Mart Nevruz Günü’nün resmi tatil ilan edilmesi halinde Türkiye’deki toplam resmi tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne yükselecek. Düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi gerekecek.
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Gözler TBMM’de! Yeni resmi tatil için tarih netleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 21 Mart Nevruz Günü’nün resmi tatil ilan edilmesine yönelik düzenlemede sona yaklaşıldı. Hazırlanan teklifin, TBMM’nin 2026 yılı ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde gündeme alınması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye’deki resmi tatil takvimine yeni bir gün eklenecek.
Meclis’in yaz döneminde çalışmalarına ara vermesi öncesinde yoğun bir yasa gündemi bulunuyor. Bu nedenle Nevruz düzenlemesinin mevcut yasama döneminde değil, yeni dönemin ilk başlıkları arasında ele alınması öngörülüyor. Teklifin yasama sürecinin nasıl şekilleneceği ise Meclis görüşmeleriyle netlik kazanacak.
Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor
Haziran ayı içerisinde 12. Yargı Paketi, Öğrenci Affı ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne ilişkin düzenlemelerin TBMM’ye sunulması planlanıyor. Bu tekliflerin ardından Meclis’in yaz tatiline girmesi beklenirken, Nevruz düzenlemesinin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında görüşülmesi öngörülüyor.
21 Mart’ın resmi tatil kapsamına alınmasına ilişkin teklifin, yeni dönemin ilk gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Düzenleme kabul edilirse Nevruz Günü ilk kez resmi tatil olarak uygulanabilecek.
Türkiye’de kaç gün resmi tatil bulunuyor?
Mevcut uygulamada Türkiye’de resmi ve dini bayramlar dahil toplam 15,5 gün resmi tatil bulunuyor.
Resmi tatiller arasında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer alıyor.
Bunlara ek olarak Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı ise 4,5 gün resmi tatil olarak uygulanıyor.
21 Mart Nevruz Günü’nün resmi tatil ilan edilmesi halinde Türkiye’deki toplam resmi tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne yükselecek. Düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi gerekecek.
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