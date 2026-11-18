Kolombiya'nın Şili ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan alınan Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmamın ardından açıklamalarda bulundu. Oyundan tedbir amaçlı çıktığını söyleyen Davinson, 'Bu, daha önce yaşamadığım bir durum değil.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:35
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 12:36
Kaynak:
AA
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Şili ile oynanan maçta sakatlandı.
Şili ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Sanchez, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı. Kolombiya'da sakatlanan Davinson Sanchez yerine 24. dakikada Jhon Lucumi oyuna dahil oldu.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Davinson Sanchez, Şili maçının ardından sakatlığıyla ilgili konuştu ve tedbir amacıyla oyundan çıktığını söyledi.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Doktorla konuştum ve kendimi denemek istedim. Kendimi iyi hissedip hissetmediğimi görmek ya da devam edemeyeceğimi söylemek istedim. Ancak her şey tamamen tedbir amaçlıydı. Neyse ki günler geçtikçe sadece gücümü değil, hareket kabiliyetimi de yeniden kazanacağım. Bu, daha önce yaşamadığım bir durum değil. Dediğim gibi, neyse ki teknik ekip ve doktorla iletişim hâlindeydik. Her şey tedbir amaçlıydı." sözlerini sarf etti.
SALLAI İLK 11'DEN ÇIKARILDI
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Kuzey İrlanda maçı öncesi ısınma esnasında sakatlık yaşadı ve ilk 11'den çıkarıldı.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Sallai'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Deneyimli teknik adam, "Sallai ısınma sırasında sakatlandı. Sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz. Bunu yapılacak kontroller belirleyecek." dedi.
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Davinson Sanchez'den sakatlığı için açıklama
Kolombiya'nın Şili ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan alınan Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmamın ardından açıklamalarda bulundu. Oyundan tedbir amaçlı çıktığını söyleyen Davinson, 'Bu, daha önce yaşamadığım bir durum değil.' ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Şili ile oynanan maçta sakatlandı.
Şili ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Sanchez, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı. Kolombiya'da sakatlanan Davinson Sanchez yerine 24. dakikada Jhon Lucumi oyuna dahil oldu.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Davinson Sanchez, Şili maçının ardından sakatlığıyla ilgili konuştu ve tedbir amacıyla oyundan çıktığını söyledi.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Doktorla konuştum ve kendimi denemek istedim. Kendimi iyi hissedip hissetmediğimi görmek ya da devam edemeyeceğimi söylemek istedim. Ancak her şey tamamen tedbir amaçlıydı. Neyse ki günler geçtikçe sadece gücümü değil, hareket kabiliyetimi de yeniden kazanacağım. Bu, daha önce yaşamadığım bir durum değil. Dediğim gibi, neyse ki teknik ekip ve doktorla iletişim hâlindeydik. Her şey tedbir amaçlıydı." sözlerini sarf etti.
SALLAI İLK 11'DEN ÇIKARILDI
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Kuzey İrlanda maçı öncesi ısınma esnasında sakatlık yaşadı ve ilk 11'den çıkarıldı.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Sallai'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Deneyimli teknik adam, "Sallai ısınma sırasında sakatlandı. Sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz. Bunu yapılacak kontroller belirleyecek." dedi.
Kaynak: AA
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