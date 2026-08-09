Başsavcılıktan Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı
Başsavcılıktan Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verdi. Soruşturmanın yasa dışı bahis ve spor suçlarından uyuşturucu madde kullanma veya bulundurmaya kadar farklı suçlamaları kapsadığı belirtilirken, adli süreçte atılacak yeni adımlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 14:26
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 14:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14 ve 15. maddelerine muhalefet kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 191. maddesi çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da bulundurma ile TCK 220 kapsamında örgütlü suçlara ilişkin suçlamalar bulunuyor. Dosyada örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı iddiası da yer alıyor.
TCK 217/A kapsamında da soruşturma yürütülüyor
Başsavcılığın soruşturmasında TCK 217/A kapsamında düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması da bulunuyor. Söz konusu düzenleme, gerçeğe aykırı bir bilginin belirli koşullar altında alenen yayılmasına ilişkin hükümler içeriyor.
Savcılığın talimatıyla Muzaffer Şirin hakkında gözaltı işlemi başlatılırken, soruşturma sürecinde elde edilecek bulgular doğrultusunda adli sürecin nasıl ilerleyeceği izlenecek.
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Başsavcılıktan Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verdi. Soruşturmanın yasa dışı bahis ve spor suçlarından uyuşturucu madde kullanma veya bulundurmaya kadar farklı suçlamaları kapsadığı belirtilirken, adli süreçte atılacak yeni adımlar takip edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14 ve 15. maddelerine muhalefet kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 191. maddesi çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da bulundurma ile TCK 220 kapsamında örgütlü suçlara ilişkin suçlamalar bulunuyor. Dosyada örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı iddiası da yer alıyor.
TCK 217/A kapsamında da soruşturma yürütülüyor
Başsavcılığın soruşturmasında TCK 217/A kapsamında düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması da bulunuyor. Söz konusu düzenleme, gerçeğe aykırı bir bilginin belirli koşullar altında alenen yayılmasına ilişkin hükümler içeriyor.
Savcılığın talimatıyla Muzaffer Şirin hakkında gözaltı işlemi başlatılırken, soruşturma sürecinde elde edilecek bulgular doğrultusunda adli sürecin nasıl ilerleyeceği izlenecek.
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