Kamuda yapay zeka 2 milyar liralık riski belirledi
Kamuda yapay zeka 2 milyar liralık riski belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka ve ileri analitik teknolojileriyle desteklenen mali yönetim altyapısı, 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcamasını tespit etti. Bakanlık, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) çatısı altında kullanılan teknolojileri yaygınlaştırarak kamu kaynaklarında etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 12:28
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 12:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mali disiplini güçlendirmek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla geliştirilen BKMYBS, bütçe, muhasebe, ödeme, raporlama ve mali karar destek süreçlerini tek dijital ekosistemde bir araya getiriyor.
Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen sistemle yaklaşık 16 yıl önce başlayan kamu maliyesindeki dijital dönüşüm süreci yeni bir aşamaya taşındı.
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik uygulamaları, kamu harcamalarında risk odaklı analiz yapılmasına imkan sağlıyor. Sistem, verimsizlik ve hata riski taşıyan harcamaları tespit ederek karar alma süreçlerine veri desteği sunuyor.
Yaklaşık 400 bin kullanıcı sisteme erişiyor
BKMYBS, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama birimi ve 4 bin muhasebe biriminde yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor.
Sistem üzerinden her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı ve 3 milyon maaş ile ücret hesaplaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor.
2 milyar liranın üzerinde risk tespit edildi
Yapay zeka destekli projenin devreye alınmasından bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde büyüklüğe sahip, verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
Böylece kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlandı. Sistem, harcamalar gerçekleştirilirken oluşabilecek mali risklerin veri analitiği üzerinden belirlenmesine imkan sağlıyor.
200 milyon sayfalık kağıt tasarrufu sağlandı
BKMYBS üzerinden 2025-2026 döneminde yürütülen mali işlemler sayesinde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Dijital süreçlerin aynı dönemde yaklaşık 5 bin ton karbon salımının önlenmesine katkı sağladığı bildirildi.
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarını analiz eden, riskleri önceden tespit eden ve karar alma süreçlerini destekleyen yeni nesil mali yönetim altyapısının hayata geçirildiğini belirtti.
Sistemin bütünleşik mimarisi, yüksek işlem kapasitesi ve yapay zeka destekli analitik altyapısıyla uluslararası kuruluşlar ve farklı ülkeler tarafından takip edildiğini ifade eden Şimşek, teknolojinin kullanım alanının genişletileceğini bildirdi.
Şimşek, "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır." dedi.
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Kamuda yapay zeka 2 milyar liralık riski belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka ve ileri analitik teknolojileriyle desteklenen mali yönetim altyapısı, 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcamasını tespit etti. Bakanlık, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) çatısı altında kullanılan teknolojileri yaygınlaştırarak kamu kaynaklarında etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.
Mali disiplini güçlendirmek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla geliştirilen BKMYBS, bütçe, muhasebe, ödeme, raporlama ve mali karar destek süreçlerini tek dijital ekosistemde bir araya getiriyor.
Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen sistemle yaklaşık 16 yıl önce başlayan kamu maliyesindeki dijital dönüşüm süreci yeni bir aşamaya taşındı.
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik uygulamaları, kamu harcamalarında risk odaklı analiz yapılmasına imkan sağlıyor. Sistem, verimsizlik ve hata riski taşıyan harcamaları tespit ederek karar alma süreçlerine veri desteği sunuyor.
Yaklaşık 400 bin kullanıcı sisteme erişiyor
BKMYBS, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama birimi ve 4 bin muhasebe biriminde yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor.
Sistem üzerinden her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı ve 3 milyon maaş ile ücret hesaplaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor.
2 milyar liranın üzerinde risk tespit edildi
Yapay zeka destekli projenin devreye alınmasından bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde büyüklüğe sahip, verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
Böylece kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlandı. Sistem, harcamalar gerçekleştirilirken oluşabilecek mali risklerin veri analitiği üzerinden belirlenmesine imkan sağlıyor.
200 milyon sayfalık kağıt tasarrufu sağlandı
BKMYBS üzerinden 2025-2026 döneminde yürütülen mali işlemler sayesinde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Dijital süreçlerin aynı dönemde yaklaşık 5 bin ton karbon salımının önlenmesine katkı sağladığı bildirildi.
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Şimşek yapay zeka kullanımının yaygınlaşacağını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarını analiz eden, riskleri önceden tespit eden ve karar alma süreçlerini destekleyen yeni nesil mali yönetim altyapısının hayata geçirildiğini belirtti.
Sistemin bütünleşik mimarisi, yüksek işlem kapasitesi ve yapay zeka destekli analitik altyapısıyla uluslararası kuruluşlar ve farklı ülkeler tarafından takip edildiğini ifade eden Şimşek, teknolojinin kullanım alanının genişletileceğini bildirdi.
Şimşek, "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır." dedi.
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