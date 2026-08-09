Fatma Nur öğretmen cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Fatma Nur öğretmen cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik’in (44) bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yargılama tamamlandı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, saldırının ardından tutuklanan 17 yaşındaki F.S.B.’nin 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Komisyona aktarılan bilgilerde öğrencinin saldırı öncesindeki davranışları, tedavi geçmişi ve daha önceki intihar girişimlerine ilişkin ayrıntılar da yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 09:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Fatma Nur Çelik, 2 Mart 2026’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmiş, lise öğrencisi F.S.B. olayın ardından tutuklanmıştı.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğini ziyaret ederek emniyet yetkilileri ve ilgili il müdürlüklerinden bilgi aldı. Görüşmelerde olayın gelişimi, öğrencinin geçmişi ve saldırı öncesinde alınan tedbirler ele alındı.
Rehber öğretmeni Şeyda Gümüş, öğrencinin İngilizce sınav kağıdındaki “Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?” sorusuna “Ölmek istiyorum” yanıtını yazdığını aktardı. Gümüş, bunun ardından öğrenciyle görüşmeye başladığını ve öğrencinin daha sonra başkasına zarar verme isteğinden söz ettiğini belirtti.
Gümüş, öğrencinin kalabalıktan uzak tutulması konusunda ailesiyle görüşüldüğünü ve açık liseye yönlendirildiğini de ifade etti. Öğrencinin uzun süre bilgisayar başında kaldığını ve izlediği içeriklere ilişkin gözlemlerini de komisyona aktardı.
Saldırının gelişimine ilişkin bilgiler paylaşıldı
Komisyona verilen bilgilere göre F.S.B., okulun ikinci katındaki koridorda taşıdığı bıçağı çıkararak Çelik’in bulunduğu sınıfa girdi. Öğretmene bıçakla saldıran öğrenci, daha sonra bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladı.
F.S.B.’nin beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesi üzerine bıçağı teslim ettiği belirtildi. Öğrencinin olayın ardından verdiği ifadede saldırıya ilişkin bazı bölümleri hatırlamadığını söylediği aktarıldı.
Tedavi geçmişinin okula bildirilmediği belirtildi
Okul müdürünün komisyona verdiği bilgiye göre öğrencinin ortaokul dönemindeki tedavi geçmişi ailesi tarafından okula bildirilmedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür de öğrencinin geçmişine ilişkin bilgiler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre F.S.B. daha önce en az üç kez intihar girişiminde bulundu.
Öğrencinin Şubat 2026’da intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığı ve burada sekiz gün kaldığı belirtildi. Temür’ün aktardığına göre aile, doktorların risklere ilişkin bilgilendirmesine rağmen öğrencinin “çok zayıfladığı” gerekçesiyle hastaneden çıkarılmasını istedi.
Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş ise öğrencinin hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarına rehber öğretmeni Şeyda Gümüş’e yönelik öldürme isteğini dile getirdiğinin aktarıldığını belirtti.
17 yaşındaki öğrenciye 37 yıl 6 ay hapis
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B. hakkındaki yargılamanın tamamlandığını açıkladı. Beyazıt, sanığın 17 yaşında olması nedeniyle 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Komisyonun çalışmaları kapsamında saldırı öncesinde okul, aile ve ilgili kurumlar arasındaki bilgi akışı ile alınan tedbirlere ilişkin veriler de değerlendirildi.
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Fatma Nur öğretmen cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik’in (44) bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yargılama tamamlandı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, saldırının ardından tutuklanan 17 yaşındaki F.S.B.’nin 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Komisyona aktarılan bilgilerde öğrencinin saldırı öncesindeki davranışları, tedavi geçmişi ve daha önceki intihar girişimlerine ilişkin ayrıntılar da yer aldı.
Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Fatma Nur Çelik, 2 Mart 2026’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmiş, lise öğrencisi F.S.B. olayın ardından tutuklanmıştı.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğini ziyaret ederek emniyet yetkilileri ve ilgili il müdürlüklerinden bilgi aldı. Görüşmelerde olayın gelişimi, öğrencinin geçmişi ve saldırı öncesinde alınan tedbirler ele alındı.
Rehber öğretmeni Şeyda Gümüş, öğrencinin İngilizce sınav kağıdındaki “Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?” sorusuna “Ölmek istiyorum” yanıtını yazdığını aktardı. Gümüş, bunun ardından öğrenciyle görüşmeye başladığını ve öğrencinin daha sonra başkasına zarar verme isteğinden söz ettiğini belirtti.
Gümüş, öğrencinin kalabalıktan uzak tutulması konusunda ailesiyle görüşüldüğünü ve açık liseye yönlendirildiğini de ifade etti. Öğrencinin uzun süre bilgisayar başında kaldığını ve izlediği içeriklere ilişkin gözlemlerini de komisyona aktardı.
Saldırının gelişimine ilişkin bilgiler paylaşıldı
Komisyona verilen bilgilere göre F.S.B., okulun ikinci katındaki koridorda taşıdığı bıçağı çıkararak Çelik’in bulunduğu sınıfa girdi. Öğretmene bıçakla saldıran öğrenci, daha sonra bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladı.
F.S.B.’nin beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesi üzerine bıçağı teslim ettiği belirtildi. Öğrencinin olayın ardından verdiği ifadede saldırıya ilişkin bazı bölümleri hatırlamadığını söylediği aktarıldı.
Tedavi geçmişinin okula bildirilmediği belirtildi
Okul müdürünün komisyona verdiği bilgiye göre öğrencinin ortaokul dönemindeki tedavi geçmişi ailesi tarafından okula bildirilmedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür de öğrencinin geçmişine ilişkin bilgiler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre F.S.B. daha önce en az üç kez intihar girişiminde bulundu.
Öğrencinin Şubat 2026’da intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığı ve burada sekiz gün kaldığı belirtildi. Temür’ün aktardığına göre aile, doktorların risklere ilişkin bilgilendirmesine rağmen öğrencinin “çok zayıfladığı” gerekçesiyle hastaneden çıkarılmasını istedi.
Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş ise öğrencinin hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarına rehber öğretmeni Şeyda Gümüş’e yönelik öldürme isteğini dile getirdiğinin aktarıldığını belirtti.
17 yaşındaki öğrenciye 37 yıl 6 ay hapis
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B. hakkındaki yargılamanın tamamlandığını açıkladı. Beyazıt, sanığın 17 yaşında olması nedeniyle 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Komisyonun çalışmaları kapsamında saldırı öncesinde okul, aile ve ilgili kurumlar arasındaki bilgi akışı ile alınan tedbirlere ilişkin veriler de değerlendirildi.
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