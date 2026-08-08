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Yerköy-Kayseri YHT'de çalışmaların yarısı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:44
Haber Güncellenme Tarihi: 08.08.2026 14:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yerköy-Kayseri YHT'de çalışmaların yarısı tamamlandı

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Kayseri'de, şehrin yüzyıllardır taşıdığı ticaret gücüne yeni bir hız kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2028 yılının ikinci yarısında hizmete almayı planladığımız Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızda çalışmaların yarısını tamamladık. Hattımız açıldığında, Kayseri'yi Ankara'ya 1 saat 45 dakikada, İstanbul'a 5 saatte ulaştıracağız. Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu, Türkiye Yüzyılı'nın hızına taşıyacağız."

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