Bakan Bayraktar: Ceyhan için Rotterdam modelini hedefliyoruz
Bakan Bayraktar: Ceyhan için Rotterdam modelini hedefliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ceyhan’ın petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlamasının yapıldığı uluslararası bir enerji merkezine dönüştürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, mevcut ve planlanan boru hattı kapasiteleriyle bölgede günlük 3-3,5 milyon varile ulaşabilecek bir petrol ticareti potansiyeli bulunduğunu belirtti. Ceyhan için planlanan kapasite artışları ve enerji altyapısındaki yeni yatırımlar önümüzdeki dönemde projenin temel gündem maddeleri arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 21:50
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 21:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Katıldığı televizyon yayınında enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, Silopi’den Ceyhan’a ulaşan boru hatlarının günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Dünya genelindeki günlük petrol ihtiyacının yaklaşık 103 milyon varil olduğunu belirten Bayraktar, mevcut kapasitenin küresel talebin yaklaşık yüzde 1,5’ine karşılık geldiğini ifade etti.
Bayraktar, daha kapsamlı enerji iş birliği kapsamında hattın kapasitesinin 1,5 milyon varile ulaşmasının yanı sıra, ilerleyen aşamada 2,5 milyon varile kadar çıkabilecek bir potansiyel gördüklerini kaydetti. Planlanan projeler arasında Silopi-Habur çevresindeki boru hattının, Kerkük’e gelen hat üzerinden Basra’ya kadar uzatılması da bulunuyor.
Irak hattından yıllık 500 milyon dolar gelir hesabı
Bayraktar, 1 Ağustos’ta yapılan anlaşmayla Irak tarafının hattın kullanımına ilişkin günlük 750 bin varillik kapasite taahhüdünde bulunduğunu bildirdi. Söz konusu kapasitenin Türkiye açısından yıllık yaklaşık 500 milyon dolar, yaklaşık 25 milyar TL gelir anlamına geldiğini söyledi.
Ceyhan için Rotterdam modeli
Ceyhan’ın uluslararası petrol ticaretindeki konumunun güçlendirilebileceğini belirten Bayraktar, “Ceyhan’ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var.” dedi.
Bayraktar, Ceyhan’ın petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin gerçekleştirildiği ve fiyatlamasının yapıldığı bir merkez haline getirilmesinin planlandığını aktardı. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Ceyhan Limanı’na günlük yaklaşık 550-600 bin varil petrol ulaştığını ve hatta yaklaşık 400 bin varillik kullanılmayan kapasite bulunduğunu söyledi.
Planlanan diğer hatların da devreye alınmasıyla Ceyhan çevresinde günlük 3-3,5 milyon varillik bir ticaret hacminin oluşabileceğini ifade eden Bayraktar, bunun dünya petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 3-3,5’ine karşılık geldiğini belirtti. Depolama alanlarının yanı sıra petrokimya ve rafineri yatırımlarının da bölgedeki enerji altyapısının parçaları olabileceğini kaydetti.
Kerkük petrolünde Türkiye Petrolleri’nin payı
Kerkük sahasında yaklaşık 3 milyar varillik rezerv bulunduğunun tahmin edildiğini aktaran Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin sahada yüzde 15 pay sahibi olduğunu açıkladı. Bayraktar, söz konusu payın petrol olarak alınacağını ifade etti.
Doğal gaz depolarında doluluk yüzde 100
Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliği kapsamında doğal gaz tedarikini çeşitlendirdiğini ve LNG altyapısının kapasitesini artıran yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Tuz Gölü ve Silivri doğal gaz depolarının yüzde 100 doluluk seviyesinde bulunduğunu, Avrupa’daki depoların ise yaklaşık yüzde 57 dolu olduğunu belirtti.
Tuz Gölü ve Silivri depolama kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, mevcut altyapıya iki yeni FSRU eklenmesinin de planlandığını açıkladı.
Türkiye Petrolleri için 2028 hedefi
Bayraktar, Gabar’daki petrol üretiminin artmaya devam ettiğini ve bölgede yaklaşık 700 kilometrelik yol ağı oluşturulduğunu söyledi. Sahada 3 bin 500’ün üzerinde kişinin çalıştığını belirtti.
Türkiye Petrolleri’nin yurt içi ve yurt dışındaki toplam petrol ve doğal gaz üretiminin günlük 330 bin varil seviyesinde olduğunu bildiren Bayraktar, 2028 hedefinin günlük 600 bin varil olduğunu açıkladı. Türkiye’nin petrol ihtiyacını karşılayacak günlük 1 milyon varillik üretime ulaşılmasının hedeflendiğini de ifade etti.
Diyarbakır’da yatay sondaj hazırlığı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dört sahada ankonvansiyonel üretime yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, 2026 sonuna doğru yatay sondaj ve yatay çatlatma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.
KKTC’ye 100 kilometrelik doğal gaz hattı
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Akdeniz’de KKTC’ye doğal gaz boru hattı götürülmesine yönelik deniz tabanı araştırması yaptığını açıklayan Bayraktar, projenin mühendislik ve yapım süresinin 24-30 ay olarak planlandığını bildirdi.
Yaklaşık 100 kilometrelik doğal gaz boru hattının 2-2,5 yıl içinde KKTC’ye ulaştırılması hedefleniyor. Oruç Reis’in Akdeniz’deki görevinin ardından Pakistan’a geçmesi ve Ekim 2026’da sismik çalışma gerçekleştirmesi planlanıyor.
Suriye’ye elektrik iletim kapasitesi artırılacak
Bayraktar, Suriye ile petrol, doğal gaz, elektrik ve madencilik alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Türkiye’den özellikle Suriye’nin kuzeyine elektrik ihracatının sürdüğünü belirten Bayraktar, Birecik-Halep arasında 500 megavatlık elektrik iletim hattının devreye alınmasının planlandığını açıkladı.
Sinop ve Trakya için farklı nükleer model
Yeni nükleer santral projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, Sinop ve Trakya projelerinde Akkuyu’dan farklı bir ticari model üzerinde çalışıldığını belirtti. Yeni modelde Türk şirketlerinin pay sahipliği ve hissedarlık yapısında yer almasının gündemde olduğunu ifade etti.
Nadir toprak elementlerinde 2028 planı
Bayraktar, nadir toprak elementlerine yönelik pilot tesisin yanına endüstriyel tesis kurulmasının planlandığını söyledi. Tesisin temelinin önümüzdeki aylarda atılması ve Türkiye’nin 2028 sonrasında nadir toprak elementlerinden ticari değer üreten bir yapıya geçmesi hedefleniyor.
Altın üretiminde 100 ton hedefi
Türkiye’de yer altında ekonomik olarak üretilebilecek yaklaşık 10 bin ton altın bulunduğunu belirten Bayraktar, mevcut değerlerle bu kaynağın yaklaşık 1,4 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu söyledi. Türkiye’nin altın üretiminin ilk aşamada yıllık 100 ton seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
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Bakan Bayraktar: Ceyhan için Rotterdam modelini hedefliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ceyhan’ın petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlamasının yapıldığı uluslararası bir enerji merkezine dönüştürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, mevcut ve planlanan boru hattı kapasiteleriyle bölgede günlük 3-3,5 milyon varile ulaşabilecek bir petrol ticareti potansiyeli bulunduğunu belirtti. Ceyhan için planlanan kapasite artışları ve enerji altyapısındaki yeni yatırımlar önümüzdeki dönemde projenin temel gündem maddeleri arasında yer alacak.
Katıldığı televizyon yayınında enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, Silopi’den Ceyhan’a ulaşan boru hatlarının günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Dünya genelindeki günlük petrol ihtiyacının yaklaşık 103 milyon varil olduğunu belirten Bayraktar, mevcut kapasitenin küresel talebin yaklaşık yüzde 1,5’ine karşılık geldiğini ifade etti.
Bayraktar, daha kapsamlı enerji iş birliği kapsamında hattın kapasitesinin 1,5 milyon varile ulaşmasının yanı sıra, ilerleyen aşamada 2,5 milyon varile kadar çıkabilecek bir potansiyel gördüklerini kaydetti. Planlanan projeler arasında Silopi-Habur çevresindeki boru hattının, Kerkük’e gelen hat üzerinden Basra’ya kadar uzatılması da bulunuyor.
Irak hattından yıllık 500 milyon dolar gelir hesabı
Bayraktar, 1 Ağustos’ta yapılan anlaşmayla Irak tarafının hattın kullanımına ilişkin günlük 750 bin varillik kapasite taahhüdünde bulunduğunu bildirdi. Söz konusu kapasitenin Türkiye açısından yıllık yaklaşık 500 milyon dolar, yaklaşık 25 milyar TL gelir anlamına geldiğini söyledi.
Ceyhan için Rotterdam modeli
Ceyhan’ın uluslararası petrol ticaretindeki konumunun güçlendirilebileceğini belirten Bayraktar, “Ceyhan’ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var.” dedi.
Bayraktar, Ceyhan’ın petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin gerçekleştirildiği ve fiyatlamasının yapıldığı bir merkez haline getirilmesinin planlandığını aktardı. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Ceyhan Limanı’na günlük yaklaşık 550-600 bin varil petrol ulaştığını ve hatta yaklaşık 400 bin varillik kullanılmayan kapasite bulunduğunu söyledi.
Planlanan diğer hatların da devreye alınmasıyla Ceyhan çevresinde günlük 3-3,5 milyon varillik bir ticaret hacminin oluşabileceğini ifade eden Bayraktar, bunun dünya petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 3-3,5’ine karşılık geldiğini belirtti. Depolama alanlarının yanı sıra petrokimya ve rafineri yatırımlarının da bölgedeki enerji altyapısının parçaları olabileceğini kaydetti.
Kerkük petrolünde Türkiye Petrolleri’nin payı
Kerkük sahasında yaklaşık 3 milyar varillik rezerv bulunduğunun tahmin edildiğini aktaran Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin sahada yüzde 15 pay sahibi olduğunu açıkladı. Bayraktar, söz konusu payın petrol olarak alınacağını ifade etti.
Doğal gaz depolarında doluluk yüzde 100
Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliği kapsamında doğal gaz tedarikini çeşitlendirdiğini ve LNG altyapısının kapasitesini artıran yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Tuz Gölü ve Silivri doğal gaz depolarının yüzde 100 doluluk seviyesinde bulunduğunu, Avrupa’daki depoların ise yaklaşık yüzde 57 dolu olduğunu belirtti.
Tuz Gölü ve Silivri depolama kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, mevcut altyapıya iki yeni FSRU eklenmesinin de planlandığını açıkladı.
Türkiye Petrolleri için 2028 hedefi
Bayraktar, Gabar’daki petrol üretiminin artmaya devam ettiğini ve bölgede yaklaşık 700 kilometrelik yol ağı oluşturulduğunu söyledi. Sahada 3 bin 500’ün üzerinde kişinin çalıştığını belirtti.
Türkiye Petrolleri’nin yurt içi ve yurt dışındaki toplam petrol ve doğal gaz üretiminin günlük 330 bin varil seviyesinde olduğunu bildiren Bayraktar, 2028 hedefinin günlük 600 bin varil olduğunu açıkladı. Türkiye’nin petrol ihtiyacını karşılayacak günlük 1 milyon varillik üretime ulaşılmasının hedeflendiğini de ifade etti.
Diyarbakır’da yatay sondaj hazırlığı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dört sahada ankonvansiyonel üretime yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, 2026 sonuna doğru yatay sondaj ve yatay çatlatma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.
KKTC’ye 100 kilometrelik doğal gaz hattı
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Akdeniz’de KKTC’ye doğal gaz boru hattı götürülmesine yönelik deniz tabanı araştırması yaptığını açıklayan Bayraktar, projenin mühendislik ve yapım süresinin 24-30 ay olarak planlandığını bildirdi.
Yaklaşık 100 kilometrelik doğal gaz boru hattının 2-2,5 yıl içinde KKTC’ye ulaştırılması hedefleniyor. Oruç Reis’in Akdeniz’deki görevinin ardından Pakistan’a geçmesi ve Ekim 2026’da sismik çalışma gerçekleştirmesi planlanıyor.
Suriye’ye elektrik iletim kapasitesi artırılacak
Bayraktar, Suriye ile petrol, doğal gaz, elektrik ve madencilik alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Türkiye’den özellikle Suriye’nin kuzeyine elektrik ihracatının sürdüğünü belirten Bayraktar, Birecik-Halep arasında 500 megavatlık elektrik iletim hattının devreye alınmasının planlandığını açıkladı.
Sinop ve Trakya için farklı nükleer model
Yeni nükleer santral projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, Sinop ve Trakya projelerinde Akkuyu’dan farklı bir ticari model üzerinde çalışıldığını belirtti. Yeni modelde Türk şirketlerinin pay sahipliği ve hissedarlık yapısında yer almasının gündemde olduğunu ifade etti.
Nadir toprak elementlerinde 2028 planı
Bayraktar, nadir toprak elementlerine yönelik pilot tesisin yanına endüstriyel tesis kurulmasının planlandığını söyledi. Tesisin temelinin önümüzdeki aylarda atılması ve Türkiye’nin 2028 sonrasında nadir toprak elementlerinden ticari değer üreten bir yapıya geçmesi hedefleniyor.
Altın üretiminde 100 ton hedefi
Türkiye’de yer altında ekonomik olarak üretilebilecek yaklaşık 10 bin ton altın bulunduğunu belirten Bayraktar, mevcut değerlerle bu kaynağın yaklaşık 1,4 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu söyledi. Türkiye’nin altın üretiminin ilk aşamada yıllık 100 ton seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
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