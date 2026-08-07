Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,39 yükselişle tamamlarken, Kapalıçarşı'da gram altındaki haftalık artış yüzde 8,29'a ulaştı. Dolar/TL ve euro/TL de değer kazanırken yatırım ve emeklilik fonlarında pozitif haftalık performans kaydedildi. Yeni haftada BIST 100, altın ve döviz kurlarındaki fiyat hareketleri yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 22:46
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 22:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 13.376,01, en yüksek 13.956,18 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,39 değer kazanarak haftayı 13.779,39 puandan tamamladı.
Böylece Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,39 değer kazandı.
Gram altında haftalık artış yüzde 8'i geçti
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 8,29 artarak 6 bin 664 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya ulaştı.
Önceki hafta sonunda 10 bin 103 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 8,25 değer kazanarak 10 bin 936 liraya yükseldi. Böylece haftalık bazda en yüksek oranlı artışlar kıymetli madenlerde kaydedildi.
Dolar ve euro haftayı yükselişle tamamladı
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,37 değer kazanarak 47,7030 liraya çıktı. Euro ise yüzde 1,20 artışla 55,1720 liraya yükseldi.
Döviz kurlarındaki haftalık artış, aynı dönemde gram altında kaydedilen yüzde 8,29'luk yükselişin altında kaldı.
Fonlarda kıymetli madenler öne çıktı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 1,59, emeklilik fonları ise yüzde 2,32 değer kazandı. Yatırım fonları kategorileri içinde en yüksek haftalık artış yüzde 4,76 ile “Kıymetli Maden Fonları”nda gerçekleşti.
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Piyasalarda haftanın kazandıranları belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,39 yükselişle tamamlarken, Kapalıçarşı'da gram altındaki haftalık artış yüzde 8,29'a ulaştı. Dolar/TL ve euro/TL de değer kazanırken yatırım ve emeklilik fonlarında pozitif haftalık performans kaydedildi. Yeni haftada BIST 100, altın ve döviz kurlarındaki fiyat hareketleri yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.
BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 13.376,01, en yüksek 13.956,18 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,39 değer kazanarak haftayı 13.779,39 puandan tamamladı.
Böylece Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,39 değer kazandı.
Gram altında haftalık artış yüzde 8'i geçti
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 8,29 artarak 6 bin 664 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya ulaştı.
Önceki hafta sonunda 10 bin 103 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 8,25 değer kazanarak 10 bin 936 liraya yükseldi. Böylece haftalık bazda en yüksek oranlı artışlar kıymetli madenlerde kaydedildi.
Dolar ve euro haftayı yükselişle tamamladı
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,37 değer kazanarak 47,7030 liraya çıktı. Euro ise yüzde 1,20 artışla 55,1720 liraya yükseldi.
Döviz kurlarındaki haftalık artış, aynı dönemde gram altında kaydedilen yüzde 8,29'luk yükselişin altında kaldı.
Fonlarda kıymetli madenler öne çıktı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 1,59, emeklilik fonları ise yüzde 2,32 değer kazandı. Yatırım fonları kategorileri içinde en yüksek haftalık artış yüzde 4,76 ile “Kıymetli Maden Fonları”nda gerçekleşti.
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