İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kullandığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 18:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yangının bildirilmesinin ardından itfaiye ekipleri müdahale için şantiyeye yönlendirildi. Sağlık ve polis ekipleri de olası ihtiyaçlara karşı olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin konteynerde çıkan yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Müdahale çalışmaları sürüyor
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yetkili birimlerden yapılacak açıklamalar, yangının nedeni ve olayın etkilerine ilişkin ayrıntıları netleştirecek.
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Tuzla'daki inşaat şantiyesinde yangın
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kullandığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yangının bildirilmesinin ardından itfaiye ekipleri müdahale için şantiyeye yönlendirildi. Sağlık ve polis ekipleri de olası ihtiyaçlara karşı olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin konteynerde çıkan yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Müdahale çalışmaları sürüyor
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yetkili birimlerden yapılacak açıklamalar, yangının nedeni ve olayın etkilerine ilişkin ayrıntıları netleştirecek.
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