Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın adli süreci ve şüpheliler hakkındaki işlemler takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 21:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verilmesi, inşaat ruhsatları ve imar durumu değişikliklerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamaları bulunuyor. Söz konusu fiillerin örgütlü şekilde işlendiği iddiası da soruşturma dosyasında yer alıyor.
Hakkında yakalama kararı bulunan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli 4 Ağustos 2026'da gözaltına alındı. Aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. ise 5 Ağustos 2026'da MİT destekli operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İlkay Çiçek ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 16 kişi adliyeye sevk edildi.
İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı
Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Böylece Menderes Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı hakkında adli mercilerin ilk aşamadaki kararları verilmiş oldu.
CHP kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti ilkeleri, tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Çiçek hakkındaki sürecin başlatıldığını belirtti.
Disiplin sürecinin CHP Tüzüğü'nde öngörülen usul ve esaslar kapsamında, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütüleceğini kaydeden Nalbantoğlu, parti ilkelerine aykırı davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın adli süreci ve şüpheliler hakkındaki işlemler takip edilecek.
Soruşturma, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verilmesi, inşaat ruhsatları ve imar durumu değişikliklerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamaları bulunuyor. Söz konusu fiillerin örgütlü şekilde işlendiği iddiası da soruşturma dosyasında yer alıyor.
Hakkında yakalama kararı bulunan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli 4 Ağustos 2026'da gözaltına alındı. Aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. ise 5 Ağustos 2026'da MİT destekli operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İlkay Çiçek ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 16 kişi adliyeye sevk edildi.
İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı
Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Böylece Menderes Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı hakkında adli mercilerin ilk aşamadaki kararları verilmiş oldu.
CHP kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti ilkeleri, tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Çiçek hakkındaki sürecin başlatıldığını belirtti.
Disiplin sürecinin CHP Tüzüğü'nde öngörülen usul ve esaslar kapsamında, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütüleceğini kaydeden Nalbantoğlu, parti ilkelerine aykırı davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
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