Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma Anlaşması açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma Anlaşması açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği Mekke-i Mükerreme ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Ortak Savunma Anlaşması imzaladığını bildirirken, anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgenin huzur, refah ve istikrarını amaçlayan kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu belirtti. Anlaşmanın uygulanması ve savunma alanındaki ortak projeler bundan sonraki süreçte izlenecek başlıklar arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 18:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaret kapsamında Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiğini aktardı.
Üç ülke Ortak Savunma Anlaşması imzaladı
Görüşmeler kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Ortak Savunma Anlaşması imzalandığını açıklayan Erdoğan, düzenlemenin kolektif caydırıcılığı temel aldığını kaydetti.
Erdoğan, anlaşmanın üç ülke arasındaki güvenlik ve savunma iş birliğinin ilerletilmesini hedeflediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesi ve terörizmle mücadele alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
Erdoğan anlaşmanın kapsamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını teyit ettiğini ifade etti.
Anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı oluşturulmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bölgesel yaklaşımına vurgu
Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde çözülmesine yönelik tutumunu sürdüreceğini belirtti. Diyalog ve diplomasinin bu yaklaşımın temel unsurları olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret, gerçekleştirilen istişareler ve imzalanan anlaşmanın bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma Anlaşması açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği Mekke-i Mükerreme ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Ortak Savunma Anlaşması imzaladığını bildirirken, anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgenin huzur, refah ve istikrarını amaçlayan kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu belirtti. Anlaşmanın uygulanması ve savunma alanındaki ortak projeler bundan sonraki süreçte izlenecek başlıklar arasında yer alacak.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaret kapsamında Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiğini aktardı.
Üç ülke Ortak Savunma Anlaşması imzaladı
Görüşmeler kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Ortak Savunma Anlaşması imzalandığını açıklayan Erdoğan, düzenlemenin kolektif caydırıcılığı temel aldığını kaydetti.
Erdoğan, anlaşmanın üç ülke arasındaki güvenlik ve savunma iş birliğinin ilerletilmesini hedeflediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesi ve terörizmle mücadele alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
Erdoğan anlaşmanın kapsamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını teyit ettiğini ifade etti.
Anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı oluşturulmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bölgesel yaklaşımına vurgu
Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde çözülmesine yönelik tutumunu sürdüreceğini belirtti. Diyalog ve diplomasinin bu yaklaşımın temel unsurları olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret, gerçekleştirilen istişareler ve imzalanan anlaşmanın bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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