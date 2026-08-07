Türkiye'den Yunanistan'ın turizm planına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği Turizm Özel Mekânsal Çerçevesi'ne ilişkin Türkiye'nin tutumunu açıkladı. Keçeli, düzenlemenin iki ülke arasındaki Ege sorunları bakımından Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtirken, kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 20:15
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 20:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın söz konusu düzenlemesinin aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonları da kapsadığına işaret etti.
Dışişleri hukuki tutumun değişmeyeceğini bildirdi
Turizm Özel Mekânsal Çerçevesi'nin, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye bakımından hukuki sonuç doğurmayacağını vurgulayan Keçeli, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini belirtti.
Keçeli, bu yöndeki girişimlerin Türkiye'nin yerleşik hukuki tutumunu değiştirmeyeceğini kaydetti.
Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınma çağrısı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı veya yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Uluslararası deniz hukukunun bu tür denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini belirten Keçeli, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduğunu bildirdi.
Atina Bildirgesi'ne vurgu
Açıklamada, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi de hatırlatıldı. Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü kaydedildi.
Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayan düzenlemelerine ilişkin gelişmeler, iki ülkenin deniz yetki alanları ve diğer bağlantılı Ege sorunlarına yönelik diplomatik temasları açısından izlenmeye devam edecek.
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Türkiye'den Yunanistan'ın turizm planına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği Turizm Özel Mekânsal Çerçevesi'ne ilişkin Türkiye'nin tutumunu açıkladı. Keçeli, düzenlemenin iki ülke arasındaki Ege sorunları bakımından Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtirken, kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın söz konusu düzenlemesinin aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonları da kapsadığına işaret etti.
Dışişleri hukuki tutumun değişmeyeceğini bildirdi
Turizm Özel Mekânsal Çerçevesi'nin, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye bakımından hukuki sonuç doğurmayacağını vurgulayan Keçeli, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini belirtti.
Keçeli, bu yöndeki girişimlerin Türkiye'nin yerleşik hukuki tutumunu değiştirmeyeceğini kaydetti.
Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınma çağrısı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı veya yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Uluslararası deniz hukukunun bu tür denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini belirten Keçeli, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduğunu bildirdi.
Atina Bildirgesi'ne vurgu
Açıklamada, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi de hatırlatıldı. Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü kaydedildi.
Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayan düzenlemelerine ilişkin gelişmeler, iki ülkenin deniz yetki alanları ve diğer bağlantılı Ege sorunlarına yönelik diplomatik temasları açısından izlenmeye devam edecek.
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