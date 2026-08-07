Bakan Gürlek: Kanunda şehitleri incitecek düzenleme yok
Bakan Gürlek: Kanunda şehitleri incitecek düzenleme yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da sivil toplum kuruluşlarıyla düzenlenen istişare toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, düzenlemede şehitleri ve gazileri incitecek bir hüküm bulunmadığını belirtirken, kanunun uygulanabilmesi için örgütün tamamen feshedilmesi ve silah bırakması gerektiğini söyledi. Sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak resmi tespitler ve MGK kararı, düzenlemenin uygulanması açısından belirleyici olacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 23:08
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 23:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, örgütün tamamen kendini feshetmesi ve silahlarını bırakması gerektiğini ifade etti. Örgütün dağıldığının devlet kurumları tarafından tespit edilmesinin ardından sürecin MGK tarafından tasdik edilmesi gerektiğini belirtti.
Gürlek, mağaraların boşaltılması ve sığınaklarda kimsenin kalmadığının da tespit edileceğini aktararak, MGK kararının ardından gerekli sürecin Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi.
Gürlek, "Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesi, yani bu olmadan kesinlikle maddeler uygulamaya geçilmeyecek. Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün dağıldığı devlet kurumları tarafından tespit edilecek, mağaraların boşaltıldığı, sığınaklarda kimsenin kalmadığı tespit edilecek. Daha sonra bu MGK kararıyla tespit edildikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçları bakımından düzenlemenin kapsamına değinen Gürlek, adam öldürme eylemine karışanlar ile hakkında soruşturma, kovuşturma veya yakalama bulunan kişilerin kanun kapsamından yararlanamayacağını belirtti.
Gürlek, "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." dedi.
Terörün sona ermesi durumunda Türkiye'nin bölgesel konumuna ilişkin de konuşan Gürlek, ülkenin bölgede lider konuma geleceğini ifade etti.
Adalete erişim mesajı
Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nın "adaletin yüzyılı" olacağını belirterek, vatandaşların adalete erişiminin hızlandırılmasına yönelik çalışmalara değindi.
"Adaletin Yüzyılı kapsamında vatandaşlarımızın adalete erişimi, bu yüzyılda çok hızlı olacak. Bu da açıkçası sahadaki gösterdiğimiz göstergelerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.
Suç örgütleriyle mücadele vurgusu
Gürlek, suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de açıklama yaptı. Iğdır'ın bu konuda güvenli bir şehir olduğunu ifade eden Gürlek, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde "sokak çeteleri" olarak nitelendirdiği yapılanmalara karşı başsavcılıkların mücadele yürüttüğünü söyledi.
Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucuyla mücadele konusunda genelge çıkarıldığını belirten Gürlek, devletin bu alanlarda gerekli adımları atacağını kaydetti.
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Bakan Gürlek: Kanunda şehitleri incitecek düzenleme yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da sivil toplum kuruluşlarıyla düzenlenen istişare toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, düzenlemede şehitleri ve gazileri incitecek bir hüküm bulunmadığını belirtirken, kanunun uygulanabilmesi için örgütün tamamen feshedilmesi ve silah bırakması gerektiğini söyledi. Sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak resmi tespitler ve MGK kararı, düzenlemenin uygulanması açısından belirleyici olacak.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, örgütün tamamen kendini feshetmesi ve silahlarını bırakması gerektiğini ifade etti. Örgütün dağıldığının devlet kurumları tarafından tespit edilmesinin ardından sürecin MGK tarafından tasdik edilmesi gerektiğini belirtti.
Gürlek, mağaraların boşaltılması ve sığınaklarda kimsenin kalmadığının da tespit edileceğini aktararak, MGK kararının ardından gerekli sürecin Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi.
Gürlek, "Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesi, yani bu olmadan kesinlikle maddeler uygulamaya geçilmeyecek. Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün dağıldığı devlet kurumları tarafından tespit edilecek, mağaraların boşaltıldığı, sığınaklarda kimsenin kalmadığı tespit edilecek. Daha sonra bu MGK kararıyla tespit edildikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.
Kimlerin düzenlemeden yararlanamayacağını açıkladı
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçları bakımından düzenlemenin kapsamına değinen Gürlek, adam öldürme eylemine karışanlar ile hakkında soruşturma, kovuşturma veya yakalama bulunan kişilerin kanun kapsamından yararlanamayacağını belirtti.
Gürlek, "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." dedi.
Terörün sona ermesi durumunda Türkiye'nin bölgesel konumuna ilişkin de konuşan Gürlek, ülkenin bölgede lider konuma geleceğini ifade etti.
Adalete erişim mesajı
Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nın "adaletin yüzyılı" olacağını belirterek, vatandaşların adalete erişiminin hızlandırılmasına yönelik çalışmalara değindi.
"Adaletin Yüzyılı kapsamında vatandaşlarımızın adalete erişimi, bu yüzyılda çok hızlı olacak. Bu da açıkçası sahadaki gösterdiğimiz göstergelerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.
Suç örgütleriyle mücadele vurgusu
Gürlek, suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de açıklama yaptı. Iğdır'ın bu konuda güvenli bir şehir olduğunu ifade eden Gürlek, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde "sokak çeteleri" olarak nitelendirdiği yapılanmalara karşı başsavcılıkların mücadele yürüttüğünü söyledi.
Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucuyla mücadele konusunda genelge çıkarıldığını belirten Gürlek, devletin bu alanlarda gerekli adımları atacağını kaydetti.
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