Hür Ağbaba soruşturmasında MASAK para hareketlerini inceledi
Hür Ağbaba soruşturmasında MASAK para hareketlerini inceledi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hür Ağbaba, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Ağbaba'nın çeşitli kişilerle gerçekleştirdiği belirtilen para transferlerine ilişkin tespitlerin bulunduğu aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 21:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba arasında bağlantı bulunduğuna yönelik tespitler yapıldığı belirtildi.
Bu tespitlerin ardından Diyarbakır ve Malatya'da operasyon düzenlendi. Hür Ağbaba ile birlikte bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ağbaba, savcılık sorgusu sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Hür Ağbaba'nın tutuklanmasına karar verdi.
MASAK raporunda para transferleri yer aldı
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, Hür Ağbaba'nın farklı kişilerle gerçekleştirdiği belirtilen para hareketlerine ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.
Raporda Ağbaba'nın kardeşi Veli Ağbaba'ya farklı tarihlerde toplam milyonlarca liralık para gönderdiğinin ileri sürüldüğü belirtildi. Aktarılan bilgilere göre tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis II. Başkanvekili Emre Doğan'a da 200 bin lira gönderildi.
Raporda Ahmet Can Ağbaba'ya yaklaşık 2 milyon 990 bin lira gönderildiği ve aynı kişiden 1 milyon 745 bin lira alındığı yönünde tespitlerin bulunduğu kaydedildi.
Şoförü ve aile üyeleriyle para hareketleri incelendi
MASAK raporunda Veli Ağbaba'nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek'e 395 bin lira gönderildiği, Çiçek'ten ise 37 bin 500 lira alındığı belirtildi.
Veli Ağbaba'nın yeğeni ve eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'den 500 bin lira alındığı da raporda yer alan tespitler arasında gösterildi.
Rapora göre Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba'ya 447 bin 500 lira gönderildi. Ağbaba firmasında Pazarlama ve Satış Müdürü Mehmet Fatih Güven'e ise 20 bin lira gönderildiği, Güven'den 95 bin lira alındığı aktarıldı.
Soruşturma para hareketlerinin niteliğine odaklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, dosyaya yansıyan para hareketlerinin niteliğinin ve şüpheliler ile diğer kişiler arasındaki bağlantıların belirlenmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
MASAK raporunda yer alan para transferleri, tek başına söz konusu kişilerin herhangi bir suç işlediğini göstermiyor. Soruşturma kapsamında aktarılmış iddia ve tespitlere ilişkin hukuki süreç devam ediyor.
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Hür Ağbaba soruşturmasında MASAK para hareketlerini inceledi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hür Ağbaba, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Ağbaba'nın çeşitli kişilerle gerçekleştirdiği belirtilen para transferlerine ilişkin tespitlerin bulunduğu aktarıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba arasında bağlantı bulunduğuna yönelik tespitler yapıldığı belirtildi.
Bu tespitlerin ardından Diyarbakır ve Malatya'da operasyon düzenlendi. Hür Ağbaba ile birlikte bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ağbaba, savcılık sorgusu sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Hür Ağbaba'nın tutuklanmasına karar verdi.
MASAK raporunda para transferleri yer aldı
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, Hür Ağbaba'nın farklı kişilerle gerçekleştirdiği belirtilen para hareketlerine ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.
Raporda Ağbaba'nın kardeşi Veli Ağbaba'ya farklı tarihlerde toplam milyonlarca liralık para gönderdiğinin ileri sürüldüğü belirtildi. Aktarılan bilgilere göre tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis II. Başkanvekili Emre Doğan'a da 200 bin lira gönderildi.
Raporda Ahmet Can Ağbaba'ya yaklaşık 2 milyon 990 bin lira gönderildiği ve aynı kişiden 1 milyon 745 bin lira alındığı yönünde tespitlerin bulunduğu kaydedildi.
Şoförü ve aile üyeleriyle para hareketleri incelendi
MASAK raporunda Veli Ağbaba'nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek'e 395 bin lira gönderildiği, Çiçek'ten ise 37 bin 500 lira alındığı belirtildi.
Veli Ağbaba'nın yeğeni ve eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'den 500 bin lira alındığı da raporda yer alan tespitler arasında gösterildi.
Rapora göre Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba'ya 447 bin 500 lira gönderildi. Ağbaba firmasında Pazarlama ve Satış Müdürü Mehmet Fatih Güven'e ise 20 bin lira gönderildiği, Güven'den 95 bin lira alındığı aktarıldı.
Soruşturma para hareketlerinin niteliğine odaklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, dosyaya yansıyan para hareketlerinin niteliğinin ve şüpheliler ile diğer kişiler arasındaki bağlantıların belirlenmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
MASAK raporunda yer alan para transferleri, tek başına söz konusu kişilerin herhangi bir suç işlediğini göstermiyor. Soruşturma kapsamında aktarılmış iddia ve tespitlere ilişkin hukuki süreç devam ediyor.
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