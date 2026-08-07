Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere ödemeler bugün yapılıyor
Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere ödemeler bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 688 milyon 200 bin liralık tarımsal destek ödemesinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Üç farklı destek kalemini kapsayan ödemelerde en yüksek pay hayvan hastalıkları tazminatına ayrılırken, çiftçilerin hesaplarına aktarılacak tutarların dağılımı da belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 20:10
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 20:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Üretimi sürdüren çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, 688 milyon 200 bin liranın hesaplara aktarılacağını bildirdi.
En yüksek ödeme hayvan hastalıkları tazminatına
Açıklanan dağılıma göre, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 530 milyon 153 bin 18 lira ödeme yapılacak. Bu kalem, toplam tarımsal destek ödemeleri içinde en yüksek tutarı oluşturuyor.
Kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında çiftçilere 131 milyon 11 bin 482 lira aktarılacak. Hayvan gen kaynakları desteği için yapılacak ödeme ise 27 milyon 35 bin 500 lira olacak.
Üç destek kaleminde ödemeler hesaplara aktarılıyor
Bakan Yumaklı paylaşımında, “688 milyon 200 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.
Bakanlığın açıkladığı üç destek kalemindeki tutarların toplamı 688 milyon 200 bin liraya ulaşıyor. Ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmasıyla hayvan hastalıkları tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ve hayvan gen kaynakları kapsamındaki destekler hak sahiplerine ulaştırılacak.
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Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere ödemeler bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 688 milyon 200 bin liralık tarımsal destek ödemesinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Üç farklı destek kalemini kapsayan ödemelerde en yüksek pay hayvan hastalıkları tazminatına ayrılırken, çiftçilerin hesaplarına aktarılacak tutarların dağılımı da belli oldu.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Üretimi sürdüren çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, 688 milyon 200 bin liranın hesaplara aktarılacağını bildirdi.
En yüksek ödeme hayvan hastalıkları tazminatına
Açıklanan dağılıma göre, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 530 milyon 153 bin 18 lira ödeme yapılacak. Bu kalem, toplam tarımsal destek ödemeleri içinde en yüksek tutarı oluşturuyor.
Kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında çiftçilere 131 milyon 11 bin 482 lira aktarılacak. Hayvan gen kaynakları desteği için yapılacak ödeme ise 27 milyon 35 bin 500 lira olacak.
Üç destek kaleminde ödemeler hesaplara aktarılıyor
Bakan Yumaklı paylaşımında, “688 milyon 200 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.
Bakanlığın açıkladığı üç destek kalemindeki tutarların toplamı 688 milyon 200 bin liraya ulaşıyor. Ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmasıyla hayvan hastalıkları tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ve hayvan gen kaynakları kapsamındaki destekler hak sahiplerine ulaştırılacak.
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