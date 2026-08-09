MGM uyardı! Yağış ve rüzgâr hangi illerde etkili olacak?
MGM uyardı! Yağış ve rüzgâr hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ağustos 2026 Pazar günü için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu. Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi beklenirken, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Gün içinde yağışların seyri ve kuvvetli rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklar yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM’nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış için beş ile uyarı
MGM, söz konusu bölgelerde yerel kuvvetli yağış miktarının 21-50 kilogram aralığında olmasının beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, lokal dolu, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgârın hızı 60 kilometreye çıkacak
Rüzgârın Türkiye genelinde çoğunlukla kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Bu bölgelerde rüzgâr hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor. MGM, kuvvetli rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Güney kesimlerde sıcaklık normallerin üzerinde
Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.
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MGM uyardı! Yağış ve rüzgâr hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ağustos 2026 Pazar günü için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu. Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi beklenirken, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Gün içinde yağışların seyri ve kuvvetli rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklar yakından takip edilecek.
MGM’nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış için beş ile uyarı
MGM, söz konusu bölgelerde yerel kuvvetli yağış miktarının 21-50 kilogram aralığında olmasının beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, lokal dolu, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgârın hızı 60 kilometreye çıkacak
Rüzgârın Türkiye genelinde çoğunlukla kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Bu bölgelerde rüzgâr hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor. MGM, kuvvetli rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Güney kesimlerde sıcaklık normallerin üzerinde
Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.
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