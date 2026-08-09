Kıyı alanlarının işletilmesinde yeni yetki dönemi

9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kıyı ve sahil şeritlerinin işletilmesine ilişkin yetki kapsamı genişletildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen alanlarda bakım, onarım, güvenlik ve temizlik işlemleri Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Uygulamanın kıyılardaki işgallerin önlenmesi, doğal yapının korunması ve vatandaşların plajlardan yararlanmasına yönelik işlemlerde nasıl uygulanacağı izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 11:10
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 11:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Düzenleme, Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve onaylı imar planı hükümlerine uygun kıyı alanlarını kapsıyor. Bakanlık tarafından uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerindeki bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahallî idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimlerince de gerçekleştirilebilecek.
Bu kapsamda Bakanlığın merkez teşkilatı, döner sermaye işletmesi müdürlüğü ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar ile bunların iştirakleri düzenlemede yer alan uygulamaya dahil edilebilecek. Söz konusu kıyı alanları, düzenlenecek protokol kapsamında bu birimlere kiraya verilebilecek.
Kıyılardaki işgal ve tahribatın önlenmesi amaçlanıyor
Düzenlemeyle kıyıların Anayasa’da öngörüldüğü şekilde halkın ortak kullanımına açık tutulması ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Kıyı alanlarının daha planlı kullanılması da uygulamanın hedefleri arasında bulunuyor.
Belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda ortaya çıkan işgaller ile bu işgaller nedeniyle meydana gelebilecek tahribatların önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece işletme ve bakım işlemlerinin Bakanlığın ilgili birimleri üzerinden de yürütülebilmesinin önü açılmış oldu.
Plajlardaki amaç dışı kullanıma karşı düzenleme
Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemler kapsamında plajların amaç dışı kullanımının azaltılması öngörülüyor. Kıyı alanlarında ihtiyaç duyulan ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi hizmetlerin karşılanması planlanıyor.
Uygulamada kıyıların doğal yapısının korunması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi esas alınacak. Vatandaşların plajlardan yararlanabilmesi için gerekli temel hizmetlerin sağlanması da düzenlemenin amaçları arasında yer alıyor.
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Kıyı alanlarının işletilmesinde yeni yetki dönemi
9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kıyı ve sahil şeritlerinin işletilmesine ilişkin yetki kapsamı genişletildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen alanlarda bakım, onarım, güvenlik ve temizlik işlemleri Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Uygulamanın kıyılardaki işgallerin önlenmesi, doğal yapının korunması ve vatandaşların plajlardan yararlanmasına yönelik işlemlerde nasıl uygulanacağı izlenecek.
Düzenleme, Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve onaylı imar planı hükümlerine uygun kıyı alanlarını kapsıyor. Bakanlık tarafından uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerindeki bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahallî idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimlerince de gerçekleştirilebilecek.
Bu kapsamda Bakanlığın merkez teşkilatı, döner sermaye işletmesi müdürlüğü ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar ile bunların iştirakleri düzenlemede yer alan uygulamaya dahil edilebilecek. Söz konusu kıyı alanları, düzenlenecek protokol kapsamında bu birimlere kiraya verilebilecek.
Kıyılardaki işgal ve tahribatın önlenmesi amaçlanıyor
Düzenlemeyle kıyıların Anayasa’da öngörüldüğü şekilde halkın ortak kullanımına açık tutulması ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Kıyı alanlarının daha planlı kullanılması da uygulamanın hedefleri arasında bulunuyor.
Belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda ortaya çıkan işgaller ile bu işgaller nedeniyle meydana gelebilecek tahribatların önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece işletme ve bakım işlemlerinin Bakanlığın ilgili birimleri üzerinden de yürütülebilmesinin önü açılmış oldu.
Plajlardaki amaç dışı kullanıma karşı düzenleme
Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemler kapsamında plajların amaç dışı kullanımının azaltılması öngörülüyor. Kıyı alanlarında ihtiyaç duyulan ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi hizmetlerin karşılanması planlanıyor.
Uygulamada kıyıların doğal yapısının korunması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi esas alınacak. Vatandaşların plajlardan yararlanabilmesi için gerekli temel hizmetlerin sağlanması da düzenlemenin amaçları arasında yer alıyor.
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