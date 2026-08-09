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Altın fiyatlarında hafta sonu tablosu nasıl şekillendi?

Altın fiyatları, haftanın son işlem günündeki yükselişin ardından 9 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer aldı. Gram altın 6 bin 600 TL'nin üzerinde bulunurken ons altın 4 bin 341 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korudu. Piyasaların yeni haftada açılmasıyla birlikte ons altındaki hareket ve bunun yurt içi altın fiyatlarına yansıması yakından izlenecek.

Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 09:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatlarında hafta sonu tablosu nasıl şekillendi?

Küresel piyasalarda takip edilen ons altın, 9 Ağustos 2026 itibarıyla 4.339,70 dolar alış ve 4.343,43 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons fiyatının 4 bin 341 doların üzerindeki seyri hafta sonu fiyat tablosunda öne çıktı.

Gram altın 6 bin 600 TL seviyesini aştı

Gram altının alış fiyatı 6.659,69 TL, satış fiyatı ise 6.660,55 TL olarak kaydedildi. Gram altın böylece hafta sonuna 6 bin 600 TL'nin üzerindeki seviyelerde girdi.

Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar

Çeyrek altın 10.655,50 TL alış, 10.889,99 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altında ise alış fiyatı 21.244,40 TL, satış fiyatı 21.779,98 TL seviyesinde bulunuyor.

Tam ve Cumhuriyet altını ne kadar

Tam altının alış fiyatı 42.798 TL, satış fiyatı 43.427 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını ise 42.621,99 TL alış ve 43.426,75 TL satış seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik fiyatı

22 ayar bileziğin gramında alış fiyatı 6.036,24 TL, satış fiyatı ise 6.249,58 TL olarak kaydedildi.

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