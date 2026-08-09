Öğrenci affında yeni dönem! Üniversiteye dönüş yolu açıldı
Öğrenci affında yeni dönem! Üniversiteye dönüş yolu açıldı
Öğrenci affını da kapsayan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda çeşitli nedenlerle öğrenciliği sona eren kişilere, belirlenen şartlar kapsamında yükseköğretime dönüş imkanı sağlandı. Uygulamada başvuru takvimi ile üniversitelerin intibak süreçleri, eğitimine yeniden başlamak isteyenler açısından takip edilecek başlıca aşamalar olacak.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 09:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Geçici Madde 85 kapsamında, yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarında öğrenim görürken, düzenlemede belirtilen istisnalar dışında herhangi bir nedenle ilişiği kesilen kişiler yeniden öğrenim hakkından yararlanabilecek.
Düzenleme; intibak, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenim görenleri de kapsıyor. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanların yanı sıra bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara da belirlenen koşullarla dönüş imkanı tanınıyor.
Başvuru için 4 aylık süre verildi
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak.
Bu nedenle düzenleme kapsamına giren kişilerin, ilgili üniversitelerin başvuru takvimleri ve uygulamaya ilişkin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
Azami öğrenim süresini dolduranlara yeni haklar
Azami öğrenim süresinin sonunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan mezun olabilmek için intörnlük eğitimi dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek.
Teorik veya uygulamalı derslerini başarıyla tamamlamasına rağmen uygulamalı eğitime ya da intörnlük eğitimine başlamayan, bu eğitimleri tamamlamayan veya başarısız olan öğrencilere de eğitimlerini tamamlama imkanı sağlanacak.
Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine ise ek sınav hakkı tanınmayacak. Uygulamalı eğitim ve intörnlük eğitimine ilişkin esasları belirleme yetkisi YÖK’e verildi.
Öğretim üyelerinde 75 yaş sınırı
Yükseköğretim mevzuatındaki değişiklikle öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak görev yapmasına ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi. Yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvuran ve sözleşme tarihinde öğretim üyesi kadrosunda bulunan kişilerden görevlerine devam etmelerinde fayda görülenler, belirli şartlarla istihdam edilebilecek.
Yükseköğretim kurumunun görüşü ve YÖK kararıyla bu kişilerin, 75 yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli çalışabilmesine imkan sağlandı.
YÖK, sözleşmeli çalıştırılacak öğretim üyesi sayısını bölüm, program veya yükseköğretim kurumu bazında sınırlandırabilecek ve uygulamanın akademik kriterlerini belirleyebilecek.
Yurt dışı görevlendirmelerinde süre düzenlendi
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki yükseköğretim kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına, özlük hakları korunarak üç yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilecek. Bunun için üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı gerekecek.
Uluslararası antlaşmalarla kurulan üniversitelerde ve YÖK’ün taraf olduğu protokoller kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında açılan programlarda bu süre beş yıla kadar çıkabilecek.
Akademik çalışmalarda yeni disiplin hükmü
Kişisel emek ve birikime dayanmayan, başka kişiler tarafından ücretli veya ücretsiz şekilde hazırlanan yayın ve çalışmaları atama, yükselme, unvan ya da derece kazanmak amacıyla kullananlara yönelik yaptırımlar da düzenlendi.
Söz konusu fiilleri başkaları adına gerçekleştiren veya bunlara aracılık edenler için de meslekten çıkarma cezası uygulanabilecek.
Disiplin soruşturmalarında savunma süresi belirlendi
Disiplin soruşturmalarındaki ifade ve savunma süreçlerine ilişkin usul ve esaslar, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınarak yeniden düzenlendi.
Soruşturmacının göndereceği ifadeye davet yazısında, ilgili kişi hakkındaki iddiaların açık biçimde belirtilmesi gerekecek. İfade için yedi günden az olmamak üzere süre tanınacak. Süresi içinde sözlü veya yazılı ifade verilmemesi halinde mevcut deliller kapsamında işlem yapılabilecek.
Disiplin cezası vermeye yetkili makamın savunmaya davet yazısında ise isnat edilen eylem ve bu eyleme karşılık gelen disiplin cezası bildirilecek. Savunma için yine yedi günden az olmamak üzere süre verilecek ve ilgili kişi savunmasını yapmadan önce soruşturma evrakını inceleyebilecek.
Tıpta uzmanlıkta ek ödeme düzenlemesi
Tıpta uzmanlık mevzuatına göre yan dal uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavan oranları, Sağlık Bakanlığında görev yapan emsallerine uygulanan oranlarla eşitlenecek.
Ortak araştırma merkezlerinde görevlendirilen öğretim elemanlarının da kendi üniversitelerindeki döner sermaye faaliyetlerine katkıları dikkate alınarak mevzuat kapsamında ek ödemeden yararlanmaya devam etmeleri sağlanacak.
Sağlık tesislerinin bütçesinde yüzde 2,5 düzenlemesi
Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinin bir önceki yıl gayrisafi hasılatının yüzde 2,5’i dikkate alınarak üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla merkezi yönetim bütçesinden ilgili üniversite bütçesine ödenek aktarılacak.
Bir sağlık tesisinin birden fazla üniversiteyle protokolünün bulunması halinde yüzde 2,5’lik oran, üniversitelerin tesiste görevlendirdiği öğretim elemanı sayısına göre paylaştırılacak. Uygulamanın usul ve esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
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Öğrenci affında yeni dönem! Üniversiteye dönüş yolu açıldı
Öğrenci affını da kapsayan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda çeşitli nedenlerle öğrenciliği sona eren kişilere, belirlenen şartlar kapsamında yükseköğretime dönüş imkanı sağlandı. Uygulamada başvuru takvimi ile üniversitelerin intibak süreçleri, eğitimine yeniden başlamak isteyenler açısından takip edilecek başlıca aşamalar olacak.
Geçici Madde 85 kapsamında, yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarında öğrenim görürken, düzenlemede belirtilen istisnalar dışında herhangi bir nedenle ilişiği kesilen kişiler yeniden öğrenim hakkından yararlanabilecek.
Düzenleme; intibak, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenim görenleri de kapsıyor. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanların yanı sıra bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara da belirlenen koşullarla dönüş imkanı tanınıyor.
Başvuru için 4 aylık süre verildi
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak.
Bu nedenle düzenleme kapsamına giren kişilerin, ilgili üniversitelerin başvuru takvimleri ve uygulamaya ilişkin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
Azami öğrenim süresini dolduranlara yeni haklar
Azami öğrenim süresinin sonunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan mezun olabilmek için intörnlük eğitimi dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek.
Teorik veya uygulamalı derslerini başarıyla tamamlamasına rağmen uygulamalı eğitime ya da intörnlük eğitimine başlamayan, bu eğitimleri tamamlamayan veya başarısız olan öğrencilere de eğitimlerini tamamlama imkanı sağlanacak.
Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine ise ek sınav hakkı tanınmayacak. Uygulamalı eğitim ve intörnlük eğitimine ilişkin esasları belirleme yetkisi YÖK’e verildi.
Öğretim üyelerinde 75 yaş sınırı
Yükseköğretim mevzuatındaki değişiklikle öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak görev yapmasına ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi. Yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvuran ve sözleşme tarihinde öğretim üyesi kadrosunda bulunan kişilerden görevlerine devam etmelerinde fayda görülenler, belirli şartlarla istihdam edilebilecek.
Yükseköğretim kurumunun görüşü ve YÖK kararıyla bu kişilerin, 75 yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli çalışabilmesine imkan sağlandı.
YÖK, sözleşmeli çalıştırılacak öğretim üyesi sayısını bölüm, program veya yükseköğretim kurumu bazında sınırlandırabilecek ve uygulamanın akademik kriterlerini belirleyebilecek.
Yurt dışı görevlendirmelerinde süre düzenlendi
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki yükseköğretim kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına, özlük hakları korunarak üç yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilecek. Bunun için üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı gerekecek.
Uluslararası antlaşmalarla kurulan üniversitelerde ve YÖK’ün taraf olduğu protokoller kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında açılan programlarda bu süre beş yıla kadar çıkabilecek.
Akademik çalışmalarda yeni disiplin hükmü
Kişisel emek ve birikime dayanmayan, başka kişiler tarafından ücretli veya ücretsiz şekilde hazırlanan yayın ve çalışmaları atama, yükselme, unvan ya da derece kazanmak amacıyla kullananlara yönelik yaptırımlar da düzenlendi.
Söz konusu fiilleri başkaları adına gerçekleştiren veya bunlara aracılık edenler için de meslekten çıkarma cezası uygulanabilecek.
Disiplin soruşturmalarında savunma süresi belirlendi
Disiplin soruşturmalarındaki ifade ve savunma süreçlerine ilişkin usul ve esaslar, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınarak yeniden düzenlendi.
Soruşturmacının göndereceği ifadeye davet yazısında, ilgili kişi hakkındaki iddiaların açık biçimde belirtilmesi gerekecek. İfade için yedi günden az olmamak üzere süre tanınacak. Süresi içinde sözlü veya yazılı ifade verilmemesi halinde mevcut deliller kapsamında işlem yapılabilecek.
Disiplin cezası vermeye yetkili makamın savunmaya davet yazısında ise isnat edilen eylem ve bu eyleme karşılık gelen disiplin cezası bildirilecek. Savunma için yine yedi günden az olmamak üzere süre verilecek ve ilgili kişi savunmasını yapmadan önce soruşturma evrakını inceleyebilecek.
Tıpta uzmanlıkta ek ödeme düzenlemesi
Tıpta uzmanlık mevzuatına göre yan dal uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavan oranları, Sağlık Bakanlığında görev yapan emsallerine uygulanan oranlarla eşitlenecek.
Ortak araştırma merkezlerinde görevlendirilen öğretim elemanlarının da kendi üniversitelerindeki döner sermaye faaliyetlerine katkıları dikkate alınarak mevzuat kapsamında ek ödemeden yararlanmaya devam etmeleri sağlanacak.
Sağlık tesislerinin bütçesinde yüzde 2,5 düzenlemesi
Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinin bir önceki yıl gayrisafi hasılatının yüzde 2,5’i dikkate alınarak üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla merkezi yönetim bütçesinden ilgili üniversite bütçesine ödenek aktarılacak.
Bir sağlık tesisinin birden fazla üniversiteyle protokolünün bulunması halinde yüzde 2,5’lik oran, üniversitelerin tesiste görevlendirdiği öğretim elemanı sayısına göre paylaştırılacak. Uygulamanın usul ve esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
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