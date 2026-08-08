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Tarihi ittifak gökleri süsledi: Suudi kuleleri Türk bayrağıyla aydınlandı

Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerindeki simge yapılar ve kuleler, üç ülke arasında imzalanan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' vesilesiyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:52
Haber Güncellenme Tarihi: 08.08.2026 10:53
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tarihi ittifak gökleri süsledi: Suudi kuleleri Türk bayrağıyla aydınlandı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkenin çeşitli bölgelerindeki öne çıkan simge yapılar ve gökdelenlere anlaşmanın imzalanması dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında üç ülkenin bayrak renkleri yansıtıldı.

Bu görsel gösterinin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi bağları ve güçlü ilişkileri simgelediği, üç ülkenin ortak stratejik çıkarlarına ve yakın savunma işbirliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

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