Savunmada Mekke ittifakı! Caydırıcılık şemsiyesi büyüdü

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı bir saldırı hepsine yapılmış kabul edilecek. Anlaşma; NATO'nun ikinci büyük ordusunu, dünyanın en etkili petrol güçlerinden birini ve yaklaşık 170 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin edilen Pakistan'ı aynı caydırıcılık şemsiyesi altında buluşturdu. Üç ülkenin toplam askeri kapasitesi yan yana konulduğunda ortaya son derece büyük bir havuz çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 08.08.2026 10:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' imzalandı. Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor.
ORTAK GÜVENLİK ESAS
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Anlaşmanın en kritik maddelerinden birini, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi oluşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını temel alan anlaşmaya göre, imzacı üç devletten herhangi birine yönelik gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı, tümüne yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Savunma odaklı bir işbirliği niteliği taşıyan Mekke Anlaşması, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı gibi, mevcut diyalog kanallarını açık tutarak külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışını esas alıyor.
HUZURUN DESTEKÇİSİ OLACAK
Anlaşma, askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayii alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini (interoperability) geliştirmeyi amaçlayan düzenleme, bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik 'Terörsüz Bölge' hedefine de stratejik bir katkı sunacak. Belgede, bu ortaklığın saldırgan bir askeri cephe veya çevreleme girişimi olmadığı, aksine bölgesel huzuru destekleyici bir mekanizma olduğu vurgulandı.
İSTİKRARI KORUYACAK
Türkiye açısından stratejik bir dönüm noktası olarak nitelendirilen anlaşmanın, Türkiye'nin NATO üyeliği veya diğer bölgesel ortaklıklarına bir alternatif değil, aksine bu yükümlülükleri tamamlayıcı bir yapı olduğu ifade edildi. Türkiye açısından pek çok stratejik kazanımı beraberinde getiren anlaşma ile küresel deniz ticaret yollarının güvenliğinin artırılması, böylece ihracat ve enerji tedarik süreçlerine ivme kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu ve tecrübesini bölgenin diğer güçlü aktörleriyle birleştirmesine imkan tanıyan bu işbirliğiyle, aynı zamanda ekonomik istikrarın korunması ve enerji güvenliğinin en üst seviyede tahkim edilmesi öngörülüyor.
MEHMETÇİK KARARI MECLİS'İN
Anlaşmaya katılımın Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmediği önemle belirtildi. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği kaydedildi.
CAYDIRICILIK ŞEMSİYESİ BÜYÜDÜ
Ortadoğu'dan Karadeniz'e, Kafkasya'dan Hint Okyanusu'na uzanan dev güvenlik kuşağında dengeleri değiştirebilecek imzalar Mekke'de atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yeni ortak savunma anlaşması; NATO'nun ikinci büyük ordusunu, dünyanın en etkili petrol güçlerinden birini ve yaklaşık 170 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin edilen Pakistan'ı aynı caydırıcılık şemsiyesi altında buluşturdu. Üç ülkenin toplam askeri kapasitesi yan yana konulduğunda ortaya son derece büyük bir havuz çıkıyor.
Asker sayısı: 1 milyon 266 bin 200
Tank: 7 bin 229
Zırhlı sayısı: 203 bin
Savaş uçağı: 845
Taarruz helikopteri: 210
Denizaltı: 34
Fırkateyn: 32
Balistik füze: 610
Nükleer başlık: 170 (Pakistan'a ait)
ÖLÜMCÜL İTTİFAK HESAPLARI BOZACAK
Üçlü savunma anlaşmasının imzalanmasıyla İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çalmaya başladı. İsrail basınından Ynet, "Bu anlaşmaya göre Pakistan'ın nükleer silah kapasitesi ve Türkiye'nin İsrail karşısında Ortadoğu'daki bir numaralı tehdit olması sebebiyle Tel Aviv için 'ölümcül ittifak' anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı. i24 ise, "Anlaşma, Ortadoğu ve Güney Asya'da güçlü bir güvenlik ekseni oluşturuyor. İsrail açısından ise bölgesel hesapları bozacak mesaj değeri taşıyor" denildi. Yunan Pieria 24 de "Anlaşma üç ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirerek bölgede kartları yeniden dağıtacak" değerlendirmesinde bulundu. Newsbreak.gr ise "Orta- doğu'da yeni savunma ekseni oluşuyor" dedi.
KARDEŞ ÜLKELERİN KATILIMINA AÇIK
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan anlaşmanın, üç ülke arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğinin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacağını ifade etti. Anlaşmanın, meşru savunma hakkını da teyit ettiğini aktaran Erdoğan, "Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
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Savunmada Mekke ittifakı! Caydırıcılık şemsiyesi büyüdü
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı bir saldırı hepsine yapılmış kabul edilecek. Anlaşma; NATO'nun ikinci büyük ordusunu, dünyanın en etkili petrol güçlerinden birini ve yaklaşık 170 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin edilen Pakistan'ı aynı caydırıcılık şemsiyesi altında buluşturdu. Üç ülkenin toplam askeri kapasitesi yan yana konulduğunda ortaya son derece büyük bir havuz çıkıyor.
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' imzalandı. Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor.
ORTAK GÜVENLİK ESAS
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Anlaşmanın en kritik maddelerinden birini, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi oluşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını temel alan anlaşmaya göre, imzacı üç devletten herhangi birine yönelik gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı, tümüne yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Savunma odaklı bir işbirliği niteliği taşıyan Mekke Anlaşması, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı gibi, mevcut diyalog kanallarını açık tutarak külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışını esas alıyor.
HUZURUN DESTEKÇİSİ OLACAK
Anlaşma, askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayii alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini (interoperability) geliştirmeyi amaçlayan düzenleme, bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik 'Terörsüz Bölge' hedefine de stratejik bir katkı sunacak. Belgede, bu ortaklığın saldırgan bir askeri cephe veya çevreleme girişimi olmadığı, aksine bölgesel huzuru destekleyici bir mekanizma olduğu vurgulandı.
İSTİKRARI KORUYACAK
Türkiye açısından stratejik bir dönüm noktası olarak nitelendirilen anlaşmanın, Türkiye'nin NATO üyeliği veya diğer bölgesel ortaklıklarına bir alternatif değil, aksine bu yükümlülükleri tamamlayıcı bir yapı olduğu ifade edildi. Türkiye açısından pek çok stratejik kazanımı beraberinde getiren anlaşma ile küresel deniz ticaret yollarının güvenliğinin artırılması, böylece ihracat ve enerji tedarik süreçlerine ivme kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu ve tecrübesini bölgenin diğer güçlü aktörleriyle birleştirmesine imkan tanıyan bu işbirliğiyle, aynı zamanda ekonomik istikrarın korunması ve enerji güvenliğinin en üst seviyede tahkim edilmesi öngörülüyor.
MEHMETÇİK KARARI MECLİS'İN
Anlaşmaya katılımın Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmediği önemle belirtildi. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği kaydedildi.
CAYDIRICILIK ŞEMSİYESİ BÜYÜDÜ
Ortadoğu'dan Karadeniz'e, Kafkasya'dan Hint Okyanusu'na uzanan dev güvenlik kuşağında dengeleri değiştirebilecek imzalar Mekke'de atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yeni ortak savunma anlaşması; NATO'nun ikinci büyük ordusunu, dünyanın en etkili petrol güçlerinden birini ve yaklaşık 170 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin edilen Pakistan'ı aynı caydırıcılık şemsiyesi altında buluşturdu. Üç ülkenin toplam askeri kapasitesi yan yana konulduğunda ortaya son derece büyük bir havuz çıkıyor.
Asker sayısı: 1 milyon 266 bin 200
Tank: 7 bin 229
Zırhlı sayısı: 203 bin
Savaş uçağı: 845
Taarruz helikopteri: 210
Denizaltı: 34
Fırkateyn: 32
Balistik füze: 610
Nükleer başlık: 170 (Pakistan'a ait)
ÖLÜMCÜL İTTİFAK HESAPLARI BOZACAK
Üçlü savunma anlaşmasının imzalanmasıyla İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çalmaya başladı. İsrail basınından Ynet, "Bu anlaşmaya göre Pakistan'ın nükleer silah kapasitesi ve Türkiye'nin İsrail karşısında Ortadoğu'daki bir numaralı tehdit olması sebebiyle Tel Aviv için 'ölümcül ittifak' anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı. i24 ise, "Anlaşma, Ortadoğu ve Güney Asya'da güçlü bir güvenlik ekseni oluşturuyor. İsrail açısından ise bölgesel hesapları bozacak mesaj değeri taşıyor" denildi. Yunan Pieria 24 de "Anlaşma üç ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirerek bölgede kartları yeniden dağıtacak" değerlendirmesinde bulundu. Newsbreak.gr ise "Orta- doğu'da yeni savunma ekseni oluşuyor" dedi.
KARDEŞ ÜLKELERİN KATILIMINA AÇIK
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan anlaşmanın, üç ülke arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğinin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacağını ifade etti. Anlaşmanın, meşru savunma hakkını da teyit ettiğini aktaran Erdoğan, "Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
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