Dışişleri Bakanlığı, ASEAN'ın 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, ASEAN'ın 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:45
Haber Güncellenme Tarihi: 08.08.2026 10:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ASEAN’ın en yeni Diyalog Ortağı olarak bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağız." ifadesi kullanıldı.
Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da 18-23 Temmuz'da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edilmişti.
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Dışişleri Bakanlığı, ASEAN'ın 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ASEAN’ın en yeni Diyalog Ortağı olarak bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağız." ifadesi kullanıldı.
Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da 18-23 Temmuz'da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edilmişti.
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