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Kağıthane'de 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.08.2026 10:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kağıthane'de 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda 104 kilogram pregabalin (ilaç etken maddesi) cinsi uyuşturucuyla sentetik ecza maddesi üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 baskı makinesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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