Benzine ikinci zam yolda, pompa fiyatı yeniden değişecek
Benzine ikinci zam yolda, pompa fiyatı yeniden değişecek
Benzin fiyatlarında 1,06 TL’lik son artışın ardından yeni bir zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre benzin ürün fiyatında 10 Ağustos 2026 Pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL artış öngörülürken, bunun 1,56 TL’sinin pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 13:12
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 13:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Benzinin litre fiyatına dün gece 1,06 TL zam yansıdı. Sektör kaynaklarından aktarılan son bilgilere göre yeni fiyat değişikliğiyle birlikte benzinin pompa fiyatında 1,56 TL daha artış öngörülüyor.
Ürün fiyatındaki artışın ise 2,08 TL seviyesinde olması bekleniyor. Yeni fiyatların 10 Ağustos Pazartesi gününü 11 Ağustos Salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 68,36 TL, motorinin litre fiyatı 80,04 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,79 TL seviyesinde bulunuyor.
İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatı 68,21 TL, motorinin litre fiyatı 79,90 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,19 TL olarak uygulanıyor.
Akaryakıt fiyatları; ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri gibi unsurlara bağlı olarak değişebiliyor. Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte şehir ve istasyon bazındaki güncel benzin fiyatları yeniden şekillenecek.
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Benzine ikinci zam yolda, pompa fiyatı yeniden değişecek
Benzin fiyatlarında 1,06 TL’lik son artışın ardından yeni bir zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre benzin ürün fiyatında 10 Ağustos 2026 Pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL artış öngörülürken, bunun 1,56 TL’sinin pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Benzinin litre fiyatına dün gece 1,06 TL zam yansıdı. Sektör kaynaklarından aktarılan son bilgilere göre yeni fiyat değişikliğiyle birlikte benzinin pompa fiyatında 1,56 TL daha artış öngörülüyor.
Ürün fiyatındaki artışın ise 2,08 TL seviyesinde olması bekleniyor. Yeni fiyatların 10 Ağustos Pazartesi gününü 11 Ağustos Salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 68,36 TL, motorinin litre fiyatı 80,04 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,79 TL seviyesinde bulunuyor.
İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatı 68,21 TL, motorinin litre fiyatı 79,90 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,19 TL olarak uygulanıyor.
Ankara’da akaryakıt fiyatları
Ankara’da benzinin litre fiyatı 69,32 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı 81,16 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 33,89 TL seviyesinde.
İzmir’de akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzinin litre fiyatı 69,62 TL olarak uygulanıyor. Motorinin litre fiyatı 81,44 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 33,79 TL seviyesinde bulunuyor.
Akaryakıt fiyatları; ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri gibi unsurlara bağlı olarak değişebiliyor. Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte şehir ve istasyon bazındaki güncel benzin fiyatları yeniden şekillenecek.
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