Cansever’den acı haber! Ünlü isimler peş peşe paylaştı
Cansever’den acı haber! Ünlü isimler peş peşe paylaştı
Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarla tanınan sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 15:32
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 15:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İbrahim Tatlıses, Cansever’in vefatının ardından yayımladığı mesajda sanatçının sesini ve kişiliğini unutmayacağını belirtti.
Tatlıses, “Cansever, o güçlü sesini ve güzel yüreğini hiç unutmayacağım. Gönüllerde hep yaşayacaksın. Allah'tan rahmet; ailene ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Kibariye ve Sibel Can’dan taziye mesajları
Kibariye, Cansever için yaptığı paylaşımda, “Canım kardeşim, güzel kalplim benim mekânın cennet olsun” dedi.
Sibel Can ise mesajında, “Güzel sesin ve kendine has yorumunla hep hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun Cansever” ifadelerine yer verdi.
Sanat dünyasından peş peşe paylaşımlar
Metin Şentürk, Cansever’in ardından “Mekânı cennet olsun” mesajını yayımladı. Demet Akalın ise “Kalp kırmayın, dünya bu kadar boş” ifadelerini paylaştı.
Nihat Doğan da “Mekânı cennet olsun” mesajıyla taziyesini iletti. Hüsnü Şenlendirici ise Cansever için “Güzel insan, rahmetle...” paylaşımında bulundu.
Gonca Vuslateri’den Cansever’e veda
Gonca Vuslateri, sanatçının ardından yayımladığı mesajda, “Belki de bazı sesleri bu kadar sevmemizin sebebi, bizim yerimize de hatırlamalarıdır. Güzelim, sen hep öyleydin” ifadelerini kullandı.
Cansever, kendine özgü yorumu ve arabesk müzik repertuvarıyla özellikle “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi eserlerle tanınıyordu.
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Cansever’den acı haber! Ünlü isimler peş peşe paylaştı
Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarla tanınan sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.
İbrahim Tatlıses, Cansever’in vefatının ardından yayımladığı mesajda sanatçının sesini ve kişiliğini unutmayacağını belirtti.
Tatlıses, “Cansever, o güçlü sesini ve güzel yüreğini hiç unutmayacağım. Gönüllerde hep yaşayacaksın. Allah'tan rahmet; ailene ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Kibariye ve Sibel Can’dan taziye mesajları
Kibariye, Cansever için yaptığı paylaşımda, “Canım kardeşim, güzel kalplim benim mekânın cennet olsun” dedi.
Sibel Can ise mesajında, “Güzel sesin ve kendine has yorumunla hep hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun Cansever” ifadelerine yer verdi.
Sanat dünyasından peş peşe paylaşımlar
Metin Şentürk, Cansever’in ardından “Mekânı cennet olsun” mesajını yayımladı. Demet Akalın ise “Kalp kırmayın, dünya bu kadar boş” ifadelerini paylaştı.
Nihat Doğan da “Mekânı cennet olsun” mesajıyla taziyesini iletti. Hüsnü Şenlendirici ise Cansever için “Güzel insan, rahmetle...” paylaşımında bulundu.
Gonca Vuslateri’den Cansever’e veda
Gonca Vuslateri, sanatçının ardından yayımladığı mesajda, “Belki de bazı sesleri bu kadar sevmemizin sebebi, bizim yerimize de hatırlamalarıdır. Güzelim, sen hep öyleydin” ifadelerini kullandı.
Cansever, kendine özgü yorumu ve arabesk müzik repertuvarıyla özellikle “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi eserlerle tanınıyordu.
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