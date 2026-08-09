Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin 7 aylık havayolu trafiğinde yeni tablo
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin 7 aylık havayolu trafiğinde yeni tablo
Türkiye genelindeki havalimanlarında 2026 yılının ocak-temmuz döneminde direkt transit yolcular dahil 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun DHMİ verilerine ilişkin açıklamasına göre toplam yolcu trafiği, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 arttı. Ağustos ayından itibaren açıklanacak veriler, yılın geri kalanında havayolu trafiğinin seyrini gösterecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 14:49
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 14:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Temmuz ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 10 milyon 478 bin 151, dış hat yolcu trafiği ise 16 milyon 311 bin 398 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 26 milyon 797 bin 638 oldu.
Aynı ayda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda 101 bin 160 olarak gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 249 bin 520'ye ulaştı.
Temmuz ayındaki yük trafiği ise iç hatlarda 102 bin 18 ton, dış hatlarda 425 bin 726 ton olmak üzere toplam 527 bin 744 ton olarak kayıtlara geçti.
Yedi ayda 1,36 milyon uçak trafiği gerçekleşti
Ocak-temmuz döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 570 bin 28, dış hatlarda 505 bin 357 oldu. Üst geçişler dahil edildiğinde toplam uçak trafiği 1 milyon 363 bin 506'ya çıktı.
Yedi aylık dönemde iç hatlarda 60 milyon 481 bin 18, dış hatlarda 78 milyon 215 bin 195 yolcu taşındı. Direkt transit yolcuların eklenmesiyle toplam trafik 138 milyon 758 bin 202 yolcu olarak gerçekleşti.
Uraloğlu, bu rakamın AB üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktığını belirtti. Toplam yolcu trafiğinin 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,6 yükseldiğini bildirdi.
Havalimanlarındaki yük trafiği de aynı dönemde iç hatlarda 542 bin 898 ton, dış hatlarda 2 milyon 484 bin 550 ton olmak üzere toplam 3 milyon 27 bin 448 tona ulaştı.
İstanbul Havalimanı 48 milyon yolcuyu geçti
İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayında 12 bin 190 iç hat ve 38 bin 558 dış hat olmak üzere toplam 50 bin 748 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde 1 milyon 816 bin 429 iç hat ve 6 milyon 329 bin 982 dış hat yolcusuyla toplam 8 milyon 146 bin 411 kişiye hizmet verildi.
Ocak-temmuz döneminde İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiği 313 bin 19 olarak kaydedildi. Yedi aylık yolcu trafiği ise iç hatlarda 10 milyon 51 bin 727, dış hatlarda 38 milyon 16 bin 797 olmak üzere toplam 48 milyon 68 bin 524'e ulaştı.
Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 28 milyonu aştı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda temmuz ayında toplam 25 bin 355 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 81 bin 886, dış hatlarda 2 milyon 407 bin 186 olmak üzere 4 milyon 489 bin 72 olarak gerçekleşti.
Havalimanında ocak-temmuz dönemindeki uçak trafiği 160 bin 890'a ulaştı. Aynı dönemde iç hatlarda 12 milyon 932 bin 511, dış hatlarda 15 milyon 82 bin 55 olmak üzere toplam 28 milyon 14 bin 566 yolcuya hizmet verildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki uçak trafiği ise temmuz ayında 2 bin 444, yılın ilk yedi ayında 15 bin 309 olarak kaydedildi.
Turizm merkezlerinde 32,2 milyon yolcu
Turizm merkezlerindeki havalimanları yılın ilk yedi ayında 11 milyon 648 bin 259 iç hat ve 20 milyon 541 bin 375 dış hat olmak üzere toplam 32 milyon 189 bin 634 yolcuya hizmet verdi. Bu havalimanlarında aynı dönemde toplam 219 bin 278 uçak trafiği gerçekleşti.
Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı 19 milyon 209 bin 979 yolcuyla turizm merkezleri arasında en yüksek trafiği kaydetti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7 milyon 406 bin 646, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verildi.
Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nın yolcu trafiği 2 milyon 348 bin 806 olurken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 484 bin 511 yolcu kaydedildi.
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin 7 aylık havayolu trafiğinde yeni tablo
Türkiye genelindeki havalimanlarında 2026 yılının ocak-temmuz döneminde direkt transit yolcular dahil 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun DHMİ verilerine ilişkin açıklamasına göre toplam yolcu trafiği, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 arttı. Ağustos ayından itibaren açıklanacak veriler, yılın geri kalanında havayolu trafiğinin seyrini gösterecek.
Temmuz ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 10 milyon 478 bin 151, dış hat yolcu trafiği ise 16 milyon 311 bin 398 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 26 milyon 797 bin 638 oldu.
Aynı ayda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda 101 bin 160 olarak gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 249 bin 520'ye ulaştı.
Temmuz ayındaki yük trafiği ise iç hatlarda 102 bin 18 ton, dış hatlarda 425 bin 726 ton olmak üzere toplam 527 bin 744 ton olarak kayıtlara geçti.
Yedi ayda 1,36 milyon uçak trafiği gerçekleşti
Ocak-temmuz döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 570 bin 28, dış hatlarda 505 bin 357 oldu. Üst geçişler dahil edildiğinde toplam uçak trafiği 1 milyon 363 bin 506'ya çıktı.
Yedi aylık dönemde iç hatlarda 60 milyon 481 bin 18, dış hatlarda 78 milyon 215 bin 195 yolcu taşındı. Direkt transit yolcuların eklenmesiyle toplam trafik 138 milyon 758 bin 202 yolcu olarak gerçekleşti.
Uraloğlu, bu rakamın AB üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktığını belirtti. Toplam yolcu trafiğinin 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,6 yükseldiğini bildirdi.
Havalimanlarındaki yük trafiği de aynı dönemde iç hatlarda 542 bin 898 ton, dış hatlarda 2 milyon 484 bin 550 ton olmak üzere toplam 3 milyon 27 bin 448 tona ulaştı.
İstanbul Havalimanı 48 milyon yolcuyu geçti
İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayında 12 bin 190 iç hat ve 38 bin 558 dış hat olmak üzere toplam 50 bin 748 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde 1 milyon 816 bin 429 iç hat ve 6 milyon 329 bin 982 dış hat yolcusuyla toplam 8 milyon 146 bin 411 kişiye hizmet verildi.
Ocak-temmuz döneminde İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiği 313 bin 19 olarak kaydedildi. Yedi aylık yolcu trafiği ise iç hatlarda 10 milyon 51 bin 727, dış hatlarda 38 milyon 16 bin 797 olmak üzere toplam 48 milyon 68 bin 524'e ulaştı.
Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 28 milyonu aştı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda temmuz ayında toplam 25 bin 355 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 81 bin 886, dış hatlarda 2 milyon 407 bin 186 olmak üzere 4 milyon 489 bin 72 olarak gerçekleşti.
Havalimanında ocak-temmuz dönemindeki uçak trafiği 160 bin 890'a ulaştı. Aynı dönemde iç hatlarda 12 milyon 932 bin 511, dış hatlarda 15 milyon 82 bin 55 olmak üzere toplam 28 milyon 14 bin 566 yolcuya hizmet verildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki uçak trafiği ise temmuz ayında 2 bin 444, yılın ilk yedi ayında 15 bin 309 olarak kaydedildi.
Turizm merkezlerinde 32,2 milyon yolcu
Turizm merkezlerindeki havalimanları yılın ilk yedi ayında 11 milyon 648 bin 259 iç hat ve 20 milyon 541 bin 375 dış hat olmak üzere toplam 32 milyon 189 bin 634 yolcuya hizmet verdi. Bu havalimanlarında aynı dönemde toplam 219 bin 278 uçak trafiği gerçekleşti.
Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı 19 milyon 209 bin 979 yolcuyla turizm merkezleri arasında en yüksek trafiği kaydetti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7 milyon 406 bin 646, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verildi.
Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nın yolcu trafiği 2 milyon 348 bin 806 olurken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 484 bin 511 yolcu kaydedildi.
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