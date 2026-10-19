A Milli Takım'da sürpriz gelişme: Sergen Yalçın geliyor
A Milli Takım'da sürpriz gelişme: Sergen Yalçın geliyor
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığı iddiası spor gündemine taşındı. Vincenzo Montella'nın görevinden ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) teknik direktör arayışında Sergen Yalçın isminde karar kıldığı öne sürüldü. Yeni teknik direktörün TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklanabileceği belirtilirken, Yalçın'ın geçmişte Montella hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:16
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 17:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliğine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Paylaşılan bilgilere göre, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan dört mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı ileri sürüldü.
İtalyan teknik adamın geçtiğimiz günlerde Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştığı iddia edildi. Montella'nın ayrılığının ardından yürütülen teknik direktör arayışında Sergen Yalçın'ın öne çıktığı belirtildi.
TFF'nin anlaşmayı duyurması bekleniyor
Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Federasyon yönetiminin bir sonraki yönetim kurulu toplantısının ardından yeni teknik direktöre ilişkin açıklama yapmasının beklendiği aktarıldı.
Ancak anlaşmanın şartları, sözleşmenin süresi ve teknik ekibin yapısına ilişkin herhangi bir resmî bilgi paylaşılmadı. TFF tarafından yapılacak açıklama, teknik direktör değişikliğine ilişkin iddiaların netleşmesi açısından belirleyici olacak.
Sergen Yalçın'ın Montella sözleri yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesiyle birlikte, geçmişte Vincenzo Montella hakkında yaptığı eleştiriler de yeniden gündeme taşındı.
Yalçın'ın Montella'nın göreve getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?"
Yalçın'ın bu sözleri, teknik direktörlük görevine getirilmesine ilişkin iddiaların ardından yeniden tartışılmaya başlandı.
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeri
Türk futbolunda hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle tanınan Sergen Yalçın, daha önce farklı Süper Lig takımlarında görev yaptı. Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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A Milli Takım'da sürpriz gelişme: Sergen Yalçın geliyor
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığı iddiası spor gündemine taşındı. Vincenzo Montella'nın görevinden ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) teknik direktör arayışında Sergen Yalçın isminde karar kıldığı öne sürüldü. Yeni teknik direktörün TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklanabileceği belirtilirken, Yalçın'ın geçmişte Montella hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliğine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Paylaşılan bilgilere göre, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan dört mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı ileri sürüldü.
İtalyan teknik adamın geçtiğimiz günlerde Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştığı iddia edildi. Montella'nın ayrılığının ardından yürütülen teknik direktör arayışında Sergen Yalçın'ın öne çıktığı belirtildi.
TFF'nin anlaşmayı duyurması bekleniyor
Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Federasyon yönetiminin bir sonraki yönetim kurulu toplantısının ardından yeni teknik direktöre ilişkin açıklama yapmasının beklendiği aktarıldı.
Ancak anlaşmanın şartları, sözleşmenin süresi ve teknik ekibin yapısına ilişkin herhangi bir resmî bilgi paylaşılmadı. TFF tarafından yapılacak açıklama, teknik direktör değişikliğine ilişkin iddiaların netleşmesi açısından belirleyici olacak.
Sergen Yalçın'ın Montella sözleri yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesiyle birlikte, geçmişte Vincenzo Montella hakkında yaptığı eleştiriler de yeniden gündeme taşındı.
Yalçın'ın Montella'nın göreve getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
Yalçın'ın bu sözleri, teknik direktörlük görevine getirilmesine ilişkin iddiaların ardından yeniden tartışılmaya başlandı.
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeri
Türk futbolunda hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle tanınan Sergen Yalçın, daha önce farklı Süper Lig takımlarında görev yaptı. Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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