TBMM'de yeni hafta başlıyor gözler fon düzenlemesinde
TBMM'de yeni hafta başlıyor gözler fon düzenlemesinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 20 Ekim 2026 Salı günü yatırım fonlarının tasfiyesi, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve 2027 yılı bütçe hazırlıklarını kapsayan gündemle çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul'da tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenleme ele alınırken yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören hükümler görüşülecek. Meclis'in yeni haftasında bütçe sunumu ve siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 10:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Genel Kurulu'nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Düzenlemeyle tasfiye kapsamına alınan fonların işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetimi altında, tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülmesi öngörülüyor.
Teklif, yatırımcıların fonlardaki haklarının korunmasına yönelik ara ödeme mekanizması ile tasfiye sürecinde geri kazanılan varlıkların dağıtımına ilişkin hükümler içeriyor. Tasfiye işlemlerinde sorumlulukların belirlenmesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin esasları da düzenleniyor.
Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek
Kanun teklifine göre SPK tarafından belirlenen fonlarda yatırımcılara tasfiye süreci tamamlanmadan ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutar kadar ödeme yapılması öngörülürken net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde bulunan yatırımcılara yapılabilecek ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacak.
Ara ödeme uygulaması, teklif kapsamında belirlenen fonlar ve ilgili yatırımcılarla sınırlı olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde ödeme koşulları ve uygulama süreci ilgili kurumların işlemleri doğrultusunda şekillenecek.
Piyasa dolandırıcılığı tespit edilenlere ödeme yapılmayacak
Teklif kapsamında piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı gibi fiilleri tasfiye edilen fonlarla bağlantılı olarak işlediği veya bu fonlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişilere tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda malvarlığı değerlerine el konulabilmesi de öngörülüyor. SPK, ilgili durumlarda fonların tasfiye işlemlerini ve denetim sonuçlarını dikkate alarak zarar veya kayıp miktarını, sorumlu gerçek ve tüzel kişileri ve sorumluluk tutarlarını belirleyecek.
Belirlenen bilgiler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirilecek. Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masrafların düşülmesinin ardından ilgili kuruluşlara aktarılacak.
Fon pay sahiplerine ödemeler YTM üzerinden yapılacak
Tasfiyesi tamamlanan fonlarda yatırımcılara yapılacak ödemeler için Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) devreye girecek. SPK tarafından bildirilen fon pay sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili tutarlar YTM'ye aktarılacak.
Ödemeler, yatırımcıların sahip oldukları katılma payları oranında gerçekleştirilecek. Teklifte ayrıca fonlarda oluşan zarar veya kayıplardan öncelikli olarak fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketinin sorumlu tutulması öngörülüyor.
Türk Kızılay Kanunu Teklifi yeniden Genel Kurul'da
TBMM'nin gündemindeki bir diğer düzenleme Türk Kızılay Kanunu Teklifi olacak. İlk üç maddesi kabul edilen teklifin kalan hükümlerinin görüşülmesine devam edilecek.
Teklife göre Türk Kızılayın, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ülkelerdeki milli cemiyetlerden Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olması öngörülüyor.
Düzenlemede afet, savaş, çatışma ve diğer olağanüstü dönemlerde görev yapan Türk Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesine ilişkin hükümler de bulunuyor. Ayrıca Kızılay şube başkanlarının ilgili il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde yer alması planlanıyor.
2027 yılı bütçesi 21 Ekim'de komisyonda
Meclis'in yeni haftasında merkezi yönetim bütçesine ilişkin çalışmalar da başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim 2026 Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapması öngörülüyor.
Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında komisyon üyelerine bilgi verecek. Sunumun ardından bütçe teklifinin komisyon aşamasındaki görüşme takvimi gündeme gelecek.
Meclis komisyonları ve parti grupları toplanacak
TBMM'de bütçe ve kanun teklifi görüşmelerinin yanı sıra komisyon çalışmaları da yürütülecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimini gerçekleştirirken Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemindeki konuları ele alacak.
Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin TBMM grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.
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TBMM'de yeni hafta başlıyor gözler fon düzenlemesinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 20 Ekim 2026 Salı günü yatırım fonlarının tasfiyesi, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve 2027 yılı bütçe hazırlıklarını kapsayan gündemle çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul'da tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenleme ele alınırken yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören hükümler görüşülecek. Meclis'in yeni haftasında bütçe sunumu ve siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Düzenlemeyle tasfiye kapsamına alınan fonların işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetimi altında, tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülmesi öngörülüyor.
Teklif, yatırımcıların fonlardaki haklarının korunmasına yönelik ara ödeme mekanizması ile tasfiye sürecinde geri kazanılan varlıkların dağıtımına ilişkin hükümler içeriyor. Tasfiye işlemlerinde sorumlulukların belirlenmesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin esasları da düzenleniyor.
Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek
Kanun teklifine göre SPK tarafından belirlenen fonlarda yatırımcılara tasfiye süreci tamamlanmadan ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutar kadar ödeme yapılması öngörülürken net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde bulunan yatırımcılara yapılabilecek ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacak.
Ara ödeme uygulaması, teklif kapsamında belirlenen fonlar ve ilgili yatırımcılarla sınırlı olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde ödeme koşulları ve uygulama süreci ilgili kurumların işlemleri doğrultusunda şekillenecek.
Piyasa dolandırıcılığı tespit edilenlere ödeme yapılmayacak
Teklif kapsamında piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı gibi fiilleri tasfiye edilen fonlarla bağlantılı olarak işlediği veya bu fonlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişilere tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda malvarlığı değerlerine el konulabilmesi de öngörülüyor. SPK, ilgili durumlarda fonların tasfiye işlemlerini ve denetim sonuçlarını dikkate alarak zarar veya kayıp miktarını, sorumlu gerçek ve tüzel kişileri ve sorumluluk tutarlarını belirleyecek.
Belirlenen bilgiler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirilecek. Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masrafların düşülmesinin ardından ilgili kuruluşlara aktarılacak.
Fon pay sahiplerine ödemeler YTM üzerinden yapılacak
Tasfiyesi tamamlanan fonlarda yatırımcılara yapılacak ödemeler için Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) devreye girecek. SPK tarafından bildirilen fon pay sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili tutarlar YTM'ye aktarılacak.
Ödemeler, yatırımcıların sahip oldukları katılma payları oranında gerçekleştirilecek. Teklifte ayrıca fonlarda oluşan zarar veya kayıplardan öncelikli olarak fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketinin sorumlu tutulması öngörülüyor.
Türk Kızılay Kanunu Teklifi yeniden Genel Kurul'da
TBMM'nin gündemindeki bir diğer düzenleme Türk Kızılay Kanunu Teklifi olacak. İlk üç maddesi kabul edilen teklifin kalan hükümlerinin görüşülmesine devam edilecek.
Teklife göre Türk Kızılayın, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ülkelerdeki milli cemiyetlerden Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olması öngörülüyor.
Düzenlemede afet, savaş, çatışma ve diğer olağanüstü dönemlerde görev yapan Türk Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesine ilişkin hükümler de bulunuyor. Ayrıca Kızılay şube başkanlarının ilgili il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde yer alması planlanıyor.
2027 yılı bütçesi 21 Ekim'de komisyonda
Meclis'in yeni haftasında merkezi yönetim bütçesine ilişkin çalışmalar da başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim 2026 Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapması öngörülüyor.
Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında komisyon üyelerine bilgi verecek. Sunumun ardından bütçe teklifinin komisyon aşamasındaki görüşme takvimi gündeme gelecek.
Meclis komisyonları ve parti grupları toplanacak
TBMM'de bütçe ve kanun teklifi görüşmelerinin yanı sıra komisyon çalışmaları da yürütülecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimini gerçekleştirirken Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemindeki konuları ele alacak.
Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin TBMM grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.
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