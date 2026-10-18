Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, 18 Ekim 2026 tarihinde yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına selamlarını iletti. Mesajında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:18
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 15:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına da seslendi.
“Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.”
Azerbaycan 18 Ekim'i bağımsızlık günü olarak kutluyor
Azerbaycan'da 18 Ekim, Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü olarak anılıyor. Azerbaycan Yüksek Sovyeti, 18 Ekim 1991 tarihinde Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasal Kanun'u kabul ederek ülkenin bağımsızlığını yeniden tesis etti.
2026 yılı, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35'inci yıl dönümüne karşılık geliyor. Ülkede 18 Ekim, bağımsızlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler
Türkiye ve Azerbaycan, diplomatik, ekonomik, enerji ve savunma alanlarında iş birliğini sürdürüyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyinde çerçevelendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsızlık günü mesajında da iki ülke arasındaki yakın ilişkilere ve ortak dayanışmaya yer verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, 18 Ekim 2026 tarihinde yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına selamlarını iletti. Mesajında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına da seslendi.
Azerbaycan 18 Ekim'i bağımsızlık günü olarak kutluyor
Azerbaycan'da 18 Ekim, Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü olarak anılıyor. Azerbaycan Yüksek Sovyeti, 18 Ekim 1991 tarihinde Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasal Kanun'u kabul ederek ülkenin bağımsızlığını yeniden tesis etti.
2026 yılı, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35'inci yıl dönümüne karşılık geliyor. Ülkede 18 Ekim, bağımsızlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler
Türkiye ve Azerbaycan, diplomatik, ekonomik, enerji ve savunma alanlarında iş birliğini sürdürüyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyinde çerçevelendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsızlık günü mesajında da iki ülke arasındaki yakın ilişkilere ve ortak dayanışmaya yer verildi.
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