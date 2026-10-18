Meteoroloji uyardı. 6 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı. 6 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 18 Ekim 2026 Pazar gününe ilişkin aktarılan hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor. Batı Karadeniz kıyılarında rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 09:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteorolojinin aktarılan değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz'de yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak tahmin edilirken Düzce, Zonguldak ve Bartın'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.
Zonguldak'ta yağışların sabah saatlerinde şiddetini artıracağı, Kastamonu çevresinde ise öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yağışların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildiriliyor.
Batı Karadeniz'de fırtına 100 kilometreye ulaşabilir
Yağışların yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50 ila 100 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden 50 ila 90 kilometre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise 40 ila 70 kilometre hızla rüzgar bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşullarının etkili olması beklenirken sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 17, Ankara'da 12, İzmir'de 19 ve Antalya'da 24 derece olması bekleniyor. Ankara'da sabah saatlerinde sağanak tahmin edilirken İstanbul ve İzmir'de parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Marmara ve Ege'de hava durumu
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken İstanbul, Bursa ve Kırklareli'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların İzmir'de 19, Denizli ve Muğla'da 18, Afyonkarahisar'da ise 14 derece olması tahmin ediliyor.
Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak beklenen iller
Akdeniz Bölgesi'nde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının Adana'da 26, Antalya ve Hatay'da 24, Burdur'da 17 derece olması öngörülüyor.
İç Anadolu'da Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak bekleniyor. Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Ankara'da 12, Eskişehir'de 14, Konya ve Nevşehir'de 15 derece olması bekleniyor.
Karadeniz'de yağışlar birçok ili etkileyecek
Batı Karadeniz'in genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağışlı hava etkili olacak. Doğu Karadeniz genelinde, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.
Trabzon ve Rize'de yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olması beklenirken Samsun ve Amasya'da parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların Sinop ve Samsun'da 23, Trabzon'da 25, Rize'de 26 derece olması tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış tahmini
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta yağışların sabah ve öğle saatlerinde, Malatya ve Van'da ise öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diyarbakır'da yağışların sabah ve öğle saatlerinde görülmesi öngörülürken Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Meteorolojiden sel ve ulaşım uyarısı
Aktarılan meteorolojik değerlendirmelerde, özellikle Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskini artırabileceği belirtildi. Fırtına beklenen bölgelerde ise çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.
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Meteoroloji uyardı. 6 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 18 Ekim 2026 Pazar gününe ilişkin aktarılan hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor. Batı Karadeniz kıyılarında rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteorolojinin aktarılan değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz'de yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak tahmin edilirken Düzce, Zonguldak ve Bartın'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.
Zonguldak'ta yağışların sabah saatlerinde şiddetini artıracağı, Kastamonu çevresinde ise öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yağışların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildiriliyor.
Batı Karadeniz'de fırtına 100 kilometreye ulaşabilir
Yağışların yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50 ila 100 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden 50 ila 90 kilometre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise 40 ila 70 kilometre hızla rüzgar bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşullarının etkili olması beklenirken sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 17, Ankara'da 12, İzmir'de 19 ve Antalya'da 24 derece olması bekleniyor. Ankara'da sabah saatlerinde sağanak tahmin edilirken İstanbul ve İzmir'de parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Marmara ve Ege'de hava durumu
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken İstanbul, Bursa ve Kırklareli'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların İzmir'de 19, Denizli ve Muğla'da 18, Afyonkarahisar'da ise 14 derece olması tahmin ediliyor.
Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak beklenen iller
Akdeniz Bölgesi'nde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının Adana'da 26, Antalya ve Hatay'da 24, Burdur'da 17 derece olması öngörülüyor.
İç Anadolu'da Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak bekleniyor. Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Ankara'da 12, Eskişehir'de 14, Konya ve Nevşehir'de 15 derece olması bekleniyor.
Karadeniz'de yağışlar birçok ili etkileyecek
Batı Karadeniz'in genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağışlı hava etkili olacak. Doğu Karadeniz genelinde, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.
Trabzon ve Rize'de yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olması beklenirken Samsun ve Amasya'da parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların Sinop ve Samsun'da 23, Trabzon'da 25, Rize'de 26 derece olması tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış tahmini
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta yağışların sabah ve öğle saatlerinde, Malatya ve Van'da ise öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diyarbakır'da yağışların sabah ve öğle saatlerinde görülmesi öngörülürken Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Meteorolojiden sel ve ulaşım uyarısı
Aktarılan meteorolojik değerlendirmelerde, özellikle Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskini artırabileceği belirtildi. Fırtına beklenen bölgelerde ise çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.
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