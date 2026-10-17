SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz" dedi.

Haber Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:17
Haber Güncellenme Tarihi: 17.10.2026 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni"ne gönderdiği video mesajda, al bayrağın renkleriyle süslenen Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkeye, millete hayırlı hizmetlerinin olmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Temmuz 2024'te ilk yüzer üretim platformunu Türkiye'ye kazandıracaklarını açıkladığını, geçen yıl mayısta da ismini "Osman Gazi" olarak belirledikleri platformu Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan 'mavi vatan'ın ilk fabrikasıdır." ifadelerini kullandı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver