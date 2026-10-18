İstanbul'daki selde can kaybı 6'ya yükseldi

İstanbul'da 14 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayan ve ertesi gün de etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından can kaybının 6'ya yükseldiği bildirildi. Kağıthane'de kaybolan 30 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Murat Babacanov'un cansız bedeni Haliç'te bulunurken, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolan bir kişinin cansız bedenine de Pendik'te ulaşıldığı aktarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp kişileri arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespiti, tahliye ve dere ıslahı kapsamındaki yıkımların sürdüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 14:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'daki selin ardından kaybolan Murat Babacanov için yürütülen arama çalışmalarında Haliç'te cansız bir bedene ulaşıldı. Dört gündür aranan 30 yaşındaki Babacanov'un cenazesinin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.
Arama çalışmalarından bir diğer haber Pendik'ten geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolduğu belirtilen bir kişinin cansız bedeninin Pendik'te bulunduğu bildirildi.
İki kişinin bulunmasının ardından sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı.
Vali Gül kayıp kişilere yönelik çalışmaları anlattı
İstanbul Valisi Davut Gül, gün içinde yaptığı açıklamada üç kayıp kişiye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Açıklamanın ardından iki kişinin cansız bedeninin bulunduğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Gül, Pendik'te aranan kişilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolduğunu belirterek arama faaliyetlerinin il sınırlarını aşan bir bölgede yürütüldüğünü ifade etti.
Vali Gül, arama güzergâhına ilişkin şu bilgileri verdi:
“Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz.”
Aramaların yalnızca dere yatağıyla sınırlı olmadığını belirten Gül, Haliç ve deniz alanlarında da Sahil Güvenlik ile su altı ekiplerinin görev yaptığını aktardı.
Ayazağa'da yıkım çalışmaları devam ediyor
Selin etkili olduğu Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde dere ıslahı çalışmalarının önündeki yapıların kaldırılması için başlatılan yıkımlar sürüyor. İstanbul Valisi Gül, bölgede 19 dükkân, 2 konut, 1 Kur'an kursu ve 1 stadyumu kapsayan yıkım sürecine ilişkin bilgi verdi.
Dere ıslahı projesinin uygulanmasını engellediği belirtilen yapıların kaldırılmasıyla çalışmaların önünün açılması hedefleniyor. Gül, açıklaması sırasında yıkılması gereken son bir binanın kaldığını, bu yapının da kaldırılmasıyla İSKİ'nin dere ıslahı projesinin önündeki engellerin giderileceğini belirtti.
Ayazağa Atatürk Stadı ve Kur'an kursunun yıkımının gerçekleştirildiği, çalışmaların gece boyunca sürdüğü bildirildi.
Hasar tespiti ve tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı
Vali Gül, selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını açıkladı. Yeni başvuruların değerlendirilmesi için ekiplerin sahada görev yapmaya devam ettiğini söyledi.
Su ve balçık temizliğinin de büyük ölçüde tamamlandığını belirten Gül, özellikle bodrum katlarında yeniden su birikmesi halinde ekiplerin müdahale ettiğini aktardı.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen yeni taleplerin değerlendirildiği, tahliye ve temizlik işlemlerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürüldüğü belirtildi.
Kentsel dönüşüm için üç seçenek sunuluyor
Selden etkilenen Ayazağa'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bilgilendirme çalışması başlattığı açıklandı. Vali Gül, yapılarını yeniden yaptırmak isteyen vatandaşlar için farklı uygulama seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.
Gül'ün açıklamasına göre hak sahipleri, binalarını kendi imkânlarıyla, müteahhit aracılığıyla veya TOKİ üzerinden yeniden yaptırmaya yönelik seçenekler hakkında bilgi alabiliyor.
Yıkılan stadyumun farklı bir alanda yeniden yapılmasına ilişkin çalışmaların da gelecek hafta içinde netleştirilmesi planlanıyor.
Şile'de su baskınlarına müdahale edildi
İstanbul Valisi Gül, kuvvetli yağışların Şile'de de su baskınlarına yol açtığını açıkladı. Derelerin taşması üzerine ekiplerin bir bölümünün gece saatlerinde ilçeye yönlendirildiğini belirtti.
Gül, açıklamasının yapıldığı sırada Şile'deki taşkınlar nedeniyle can kaybı veya mahsur kalma vakası bulunmadığını bildirdi. Suyun çekilmesinin ardından hasar tespiti ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.
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İstanbul'daki selde can kaybı 6'ya yükseldi
İstanbul'da 14 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayan ve ertesi gün de etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından can kaybının 6'ya yükseldiği bildirildi. Kağıthane'de kaybolan 30 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Murat Babacanov'un cansız bedeni Haliç'te bulunurken, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolan bir kişinin cansız bedenine de Pendik'te ulaşıldığı aktarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp kişileri arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespiti, tahliye ve dere ıslahı kapsamındaki yıkımların sürdüğünü açıkladı.
İstanbul'daki selin ardından kaybolan Murat Babacanov için yürütülen arama çalışmalarında Haliç'te cansız bir bedene ulaşıldı. Dört gündür aranan 30 yaşındaki Babacanov'un cenazesinin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.
Arama çalışmalarından bir diğer haber Pendik'ten geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolduğu belirtilen bir kişinin cansız bedeninin Pendik'te bulunduğu bildirildi.
İki kişinin bulunmasının ardından sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı.
Vali Gül kayıp kişilere yönelik çalışmaları anlattı
İstanbul Valisi Davut Gül, gün içinde yaptığı açıklamada üç kayıp kişiye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Açıklamanın ardından iki kişinin cansız bedeninin bulunduğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Gül, Pendik'te aranan kişilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolduğunu belirterek arama faaliyetlerinin il sınırlarını aşan bir bölgede yürütüldüğünü ifade etti.
Vali Gül, arama güzergâhına ilişkin şu bilgileri verdi:
Aramaların yalnızca dere yatağıyla sınırlı olmadığını belirten Gül, Haliç ve deniz alanlarında da Sahil Güvenlik ile su altı ekiplerinin görev yaptığını aktardı.
Ayazağa'da yıkım çalışmaları devam ediyor
Selin etkili olduğu Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde dere ıslahı çalışmalarının önündeki yapıların kaldırılması için başlatılan yıkımlar sürüyor. İstanbul Valisi Gül, bölgede 19 dükkân, 2 konut, 1 Kur'an kursu ve 1 stadyumu kapsayan yıkım sürecine ilişkin bilgi verdi.
Dere ıslahı projesinin uygulanmasını engellediği belirtilen yapıların kaldırılmasıyla çalışmaların önünün açılması hedefleniyor. Gül, açıklaması sırasında yıkılması gereken son bir binanın kaldığını, bu yapının da kaldırılmasıyla İSKİ'nin dere ıslahı projesinin önündeki engellerin giderileceğini belirtti.
Ayazağa Atatürk Stadı ve Kur'an kursunun yıkımının gerçekleştirildiği, çalışmaların gece boyunca sürdüğü bildirildi.
Hasar tespiti ve tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı
Vali Gül, selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını açıkladı. Yeni başvuruların değerlendirilmesi için ekiplerin sahada görev yapmaya devam ettiğini söyledi.
Su ve balçık temizliğinin de büyük ölçüde tamamlandığını belirten Gül, özellikle bodrum katlarında yeniden su birikmesi halinde ekiplerin müdahale ettiğini aktardı.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen yeni taleplerin değerlendirildiği, tahliye ve temizlik işlemlerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürüldüğü belirtildi.
Kentsel dönüşüm için üç seçenek sunuluyor
Selden etkilenen Ayazağa'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bilgilendirme çalışması başlattığı açıklandı. Vali Gül, yapılarını yeniden yaptırmak isteyen vatandaşlar için farklı uygulama seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.
Gül'ün açıklamasına göre hak sahipleri, binalarını kendi imkânlarıyla, müteahhit aracılığıyla veya TOKİ üzerinden yeniden yaptırmaya yönelik seçenekler hakkında bilgi alabiliyor.
Yıkılan stadyumun farklı bir alanda yeniden yapılmasına ilişkin çalışmaların da gelecek hafta içinde netleştirilmesi planlanıyor.
Şile'de su baskınlarına müdahale edildi
İstanbul Valisi Gül, kuvvetli yağışların Şile'de de su baskınlarına yol açtığını açıkladı. Derelerin taşması üzerine ekiplerin bir bölümünün gece saatlerinde ilçeye yönlendirildiğini belirtti.
Gül, açıklamasının yapıldığı sırada Şile'deki taşkınlar nedeniyle can kaybı veya mahsur kalma vakası bulunmadığını bildirdi. Suyun çekilmesinin ardından hasar tespiti ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.
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