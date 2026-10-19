14 ilde yasa dışı yumurta ticaretine operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticaretine yönelik soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmada 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini bildiren Gürlek, haklarında adli işlem başlatılan 53 şüpheliden 36'sının gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 10:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında kadınların maddi menfaat karşılığında yurt dışına yönlendirilerek yasa dışı yumurta ticaretinde kullanıldığı iddiaları araştırıldı.
Yapılan incelemelerde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan arasında bağlantıları bulunduğu değerlendirilen organize bir yapılanmaya ilişkin bulgular elde edildiği açıklandı.
41 kadının 811 kez yumurta satışı yaptığı belirtildi
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında HTS kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri, uluslararası seyahat bilgileri ve diğer deliller değerlendirildi. İncelemelerde Türk vatandaşı kadınların para karşılığında yumurta satışı gerçekleştirmek amacıyla yurt dışına yönlendirildiği tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu işlemlerin Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
14 ilde 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.
Şüpheliler arasında örgüt lideri olduğu belirtilen 1 kişi, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu bildirildi.
36 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli aranıyor
Operasyon kapsamında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 kişinin cezaevinde bulunduğu, 7'sinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği açıklandı.
Yetkililer, yurt dışında bulunan kişilerin de aralarında yer aldığı toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Gözaltına alınan kişilere ilişkin adli işlemler soruşturma kapsamında yürütülüyor.
Bakan Gürlek'ten insan onuru ve beden bütünlüğü vurgusu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamasında insan onurunun ve beden bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti. Gürlek, yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Gürlek, açıklamasında “Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!” ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla adli sürecin sürdürüleceğini bildirdi.
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14 ilde yasa dışı yumurta ticaretine operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticaretine yönelik soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmada 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini bildiren Gürlek, haklarında adli işlem başlatılan 53 şüpheliden 36'sının gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında kadınların maddi menfaat karşılığında yurt dışına yönlendirilerek yasa dışı yumurta ticaretinde kullanıldığı iddiaları araştırıldı.
Yapılan incelemelerde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan arasında bağlantıları bulunduğu değerlendirilen organize bir yapılanmaya ilişkin bulgular elde edildiği açıklandı.
41 kadının 811 kez yumurta satışı yaptığı belirtildi
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında HTS kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri, uluslararası seyahat bilgileri ve diğer deliller değerlendirildi. İncelemelerde Türk vatandaşı kadınların para karşılığında yumurta satışı gerçekleştirmek amacıyla yurt dışına yönlendirildiği tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu işlemlerin Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
14 ilde 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.
Şüpheliler arasında örgüt lideri olduğu belirtilen 1 kişi, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu bildirildi.
36 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli aranıyor
Operasyon kapsamında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 kişinin cezaevinde bulunduğu, 7'sinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği açıklandı.
Yetkililer, yurt dışında bulunan kişilerin de aralarında yer aldığı toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Gözaltına alınan kişilere ilişkin adli işlemler soruşturma kapsamında yürütülüyor.
Bakan Gürlek'ten insan onuru ve beden bütünlüğü vurgusu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamasında insan onurunun ve beden bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti. Gürlek, yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Gürlek, açıklamasında “Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!” ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla adli sürecin sürdürüleceğini bildirdi.
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