İstanbul'daki selde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'da 14 Ekim 2026 tarihinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kağıthane'deki sel sırasında kaybolan Türkmenistan vatandaşı 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedeni Haliç'te bulundu. Kayıp olarak aranan diğer iki kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 14:04
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 14:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
stanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen selin ardından kayıp olarak aranan Murat Babajanov'a ulaşılması için arama çalışmaları yürütülüyordu. Kağıthane'de sel sularına kapıldığı belirtilen Babajanov'un cansız bedeni, Haliç kıyısında çalışma yapan ekipler tarafından bulundu.
Türkmenistan vatandaşı 30 yaşındaki Babajanov'un cenazesinin, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor. Ölümle ilgili adli işlemlerin burada sürdürüleceği bildirildi.
Sel felaketinde can kaybı 5'e çıktı
Murat Babajanov'un cansız bedeninin bulunmasıyla İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı. Selin ardından yürütülen arama çalışmalarında daha önce kayıp olduğu bildirilen üç kişiden birine ulaşıldı.
Kayıp diğer iki kişiye ilişkin çalışmalar devam ediyor. Arama ekiplerinin dere yatakları, suyun taşındığı güzergâhlar ve denize açılan bölgelerde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
İki kayıp için arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Valisi Davut Gül, selin ardından yaptığı açıklamada kayıp kişilerin bulunması amacıyla dere boyunca, Haliç'te ve denizde arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.
Kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar, sel sularının izlediği güzergâhlar dikkate alınarak yürütülüyor. Ekiplerin arama faaliyetlerine ilişkin yeni açıklamalarının beklenmesi nedeniyle kayıp sayısındaki gelişmeler takip ediliyor.
14 Ekim'de İstanbul'da ne olmuştu?
İstanbul'da 14 Ekim 2026 tarihinde etkili olan kuvvetli yağışlar, kentin çeşitli ilçelerinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Özellikle Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen taşkınlar, dere çevresindeki alanlarda hasara neden oldu.
Yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma, hasar tespiti ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Dere yataklarında bulunan ve risk oluşturduğu belirtilen yapılarla ilgili işlemler de gündeme geldi.
Ayazağa'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları
Selin ardından Ayazağa'da dere yatağındaki yapıların yıkımına ve enkazların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bölgede suyun akışını etkileyen unsurların ortadan kaldırılması ve hasarlı alanların temizlenmesi amacıyla ekipler görevlendirildi.
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İstanbul'daki selde can kaybı 5'e yükseldi
İstanbul'da 14 Ekim 2026 tarihinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kağıthane'deki sel sırasında kaybolan Türkmenistan vatandaşı 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedeni Haliç'te bulundu. Kayıp olarak aranan diğer iki kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
stanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen selin ardından kayıp olarak aranan Murat Babajanov'a ulaşılması için arama çalışmaları yürütülüyordu. Kağıthane'de sel sularına kapıldığı belirtilen Babajanov'un cansız bedeni, Haliç kıyısında çalışma yapan ekipler tarafından bulundu.
Türkmenistan vatandaşı 30 yaşındaki Babajanov'un cenazesinin, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor. Ölümle ilgili adli işlemlerin burada sürdürüleceği bildirildi.
Sel felaketinde can kaybı 5'e çıktı
Murat Babajanov'un cansız bedeninin bulunmasıyla İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı. Selin ardından yürütülen arama çalışmalarında daha önce kayıp olduğu bildirilen üç kişiden birine ulaşıldı.
Kayıp diğer iki kişiye ilişkin çalışmalar devam ediyor. Arama ekiplerinin dere yatakları, suyun taşındığı güzergâhlar ve denize açılan bölgelerde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
İki kayıp için arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Valisi Davut Gül, selin ardından yaptığı açıklamada kayıp kişilerin bulunması amacıyla dere boyunca, Haliç'te ve denizde arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.
Kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar, sel sularının izlediği güzergâhlar dikkate alınarak yürütülüyor. Ekiplerin arama faaliyetlerine ilişkin yeni açıklamalarının beklenmesi nedeniyle kayıp sayısındaki gelişmeler takip ediliyor.
14 Ekim'de İstanbul'da ne olmuştu?
İstanbul'da 14 Ekim 2026 tarihinde etkili olan kuvvetli yağışlar, kentin çeşitli ilçelerinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Özellikle Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen taşkınlar, dere çevresindeki alanlarda hasara neden oldu.
Yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma, hasar tespiti ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Dere yataklarında bulunan ve risk oluşturduğu belirtilen yapılarla ilgili işlemler de gündeme geldi.
Ayazağa'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları
Selin ardından Ayazağa'da dere yatağındaki yapıların yıkımına ve enkazların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bölgede suyun akışını etkileyen unsurların ortadan kaldırılması ve hasarlı alanların temizlenmesi amacıyla ekipler görevlendirildi.
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