Adana’da Çukurova Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında eski belediye başkanı Soner Çetin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:54
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 09:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında eski belediye başkanı Soner Çetin de gözaltına alındı. Çetin’in sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma binasına götürüldüğü aktarıldı.
Operasyonda gözaltına alınan diğer kişilerin kimlikleri ve toplam gözaltı sayısına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara ilişkin de resmî bir açıklama bulunmuyor.
Belediye binasında arama çalışmaları sürüyor
Sabah saatlerinde Çukurova Belediyesi binasına gelen jandarma ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, belediye binasında arama çalışmalarına başladı.
Operasyon nedeniyle bina çevresindeki güvenlik tedbirleri artırılırken jandarma ekiplerinin belediyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Operasyonun ayrıntıları bekleniyor
Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyonun hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı. Gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri ve soruşturmanın kapsamına ilişkin açıklamalar takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çukurova Belediyesi’ne operasyon gözaltılar var
Adana’da Çukurova Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında eski belediye başkanı Soner Çetin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında eski belediye başkanı Soner Çetin de gözaltına alındı. Çetin’in sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma binasına götürüldüğü aktarıldı.
Operasyonda gözaltına alınan diğer kişilerin kimlikleri ve toplam gözaltı sayısına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara ilişkin de resmî bir açıklama bulunmuyor.
Belediye binasında arama çalışmaları sürüyor
Sabah saatlerinde Çukurova Belediyesi binasına gelen jandarma ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, belediye binasında arama çalışmalarına başladı.
Operasyon nedeniyle bina çevresindeki güvenlik tedbirleri artırılırken jandarma ekiplerinin belediyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Operasyonun ayrıntıları bekleniyor
Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyonun hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı. Gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri ve soruşturmanın kapsamına ilişkin açıklamalar takip ediliyor.
Çok Okunanlar