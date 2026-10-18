TBMM'de kritik hafta bütçe ve fon düzenlemesi gündemde
TBMM'de kritik hafta bütçe ve fon düzenlemesi gündemde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 19-23 Ekim 2026 haftasında ekonomi, bütçe ve dış politika başlıklarının öne çıktığı gündemle çalışmalarını sürdürecek. Genel Kurulda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin ele alınması beklenirken 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için komisyon süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe sunumu yapması planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2026 12:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.10.2026 12:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiği belirtilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin, görüşmeleri devam eden Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin önüne alınarak gündeme getirilmesi planlanıyor.
Teklifin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği belirtilen yatırım fonlarındaki varlıkların geri kazanılmasına yönelik hükümler içerdiği aktarılıyor. Düzenleme kapsamında kaybolan varlıkların tespit edilmesi, zararın sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen tutarların yatırımcılara aktarılması amaçlanıyor.
Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme öngörülüyor
Kanun teklifine ilişkin aktarılan bilgilere göre tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara net yatırım tutarlarına bağlı olarak en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilmesi öngörülüyor. Ödemelerin kapsamı ve uygulanacak koşulların teklifin yasalaşma sürecinde netleşmesi bekleniyor.
Düzenlemede fonlarla bağlantılı soruşturmalar kapsamında malvarlığına el konulmasına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmesine yönelik hükümlerin de bulunduğu belirtiliyor.
TMSF'nin kayyım olarak atanması halinde ilgili varlıkları dava sonucunu beklemeden satabilmesi veya tasfiye edebilmesi de teklif kapsamında aktarılan düzenlemeler arasında yer alıyor. Söz konusu hükümler, kanun teklifinin mevcut haliyle yasalaşması durumunda uygulanabilecek.
2027 bütçesi için ilk sunum 21 Ekim'de
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşme sürecinin başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da komisyona bütçeye ilişkin sunum yapması bekleniyor.
Aktarılan çalışma takvimine göre sunumun ardından komisyon görüşmelerine ara verilecek. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin 27 Ekim Salı günü başlaması, bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçelerinin yaklaşık bir ay boyunca değerlendirilmesi öngörülüyor.
Komisyon sürecinde merkezi yönetimin 2027 yılına ilişkin gelir ve gider öngörüleri ile kamu kurumlarına ayrılması planlanan kaynaklar ele alınacak. Bütçe teklifinin komisyon aşamasının ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor.
Erdoğan'ın çarşamba günü grup toplantısında konuşması bekleniyor
TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ekim Çarşamba günü partisinin TBMM grup toplantısında milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.
Grup toplantılarında iç politika, ekonomi ve dış politika gündemindeki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Siyasi partilerin Meclis çalışmalarına ve gündemdeki düzenlemelere ilişkin değerlendirmeleri de toplantılarda yer alabilecek.
Kamu kuruluşlarının 2023 ve 2024 hesapları incelenecek
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda çeşitli kamu kuruluşlarının 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesaplarının görüşülmesi planlanıyor.
Komisyon gündeminde İller Bankası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Şeker Fabrikaları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ bulunuyor.
Görüşmelerde ilgili kuruluşların mali tabloları, faaliyetleri ve hesap dönemlerine ilişkin denetim konularının ele alınması bekleniyor.
Mekke Anlaşması tartışmaları Meclis gündeminde
TBMM'deki dış politika başlıkları arasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalandığı ileri sürülen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin tartışmalar da yer alıyor.
Aktarılan bilgilere göre muhalefet temsilcileri, anlaşmanın TBMM onayı olmadan uygulanmasının anayasal açıdan sorun oluşturacağını savunuyor. Muhalefetin eleştirileri arasında Türkiye'nin Yemen'deki çatışmalara dahil edilmesi ihtimaline ilişkin iddialar da bulunuyor.
AK Parti temsilcilerinin ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerekli görülmesi halinde anlaşmaya ilişkin TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapabileceğini belirttiği aktarılıyor.
Bununla birlikte söz konusu anlaşmanın imzalandığını, yürürlüğe girdiğini veya Türkiye açısından bağlayıcı hükümler içerdiğini doğrulayan resmî bir belge sunulan bilgiler arasında bulunmuyor. Bu nedenle anlaşmanın hukuki statüsü ve kapsamı kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilemiyor.
Meclis'te ekonomi ve bütçe takvimi izlenecek
TBMM'nin yeni haftasında yatırım fonlarına ilişkin düzenlemenin Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağı ve 2027 yılı bütçe teklifinin komisyondaki sunumu öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor.
Yatırımcılar açısından ara ödeme ve fon varlıklarının tasfiyesine ilişkin hükümler önem taşırken bütçe sürecinde kamu gelirleri, harcamalar ve kurumlara ayrılacak ödenekler değerlendirilecek. Genel Kurul ve komisyonların kesin çalışma programı, TBMM'nin resmî gündemi üzerinden takip edilebilecek.
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TBMM'de kritik hafta bütçe ve fon düzenlemesi gündemde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 19-23 Ekim 2026 haftasında ekonomi, bütçe ve dış politika başlıklarının öne çıktığı gündemle çalışmalarını sürdürecek. Genel Kurulda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin ele alınması beklenirken 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için komisyon süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe sunumu yapması planlanıyor.
TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiği belirtilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin, görüşmeleri devam eden Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin önüne alınarak gündeme getirilmesi planlanıyor.
Teklifin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği belirtilen yatırım fonlarındaki varlıkların geri kazanılmasına yönelik hükümler içerdiği aktarılıyor. Düzenleme kapsamında kaybolan varlıkların tespit edilmesi, zararın sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen tutarların yatırımcılara aktarılması amaçlanıyor.
Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme öngörülüyor
Kanun teklifine ilişkin aktarılan bilgilere göre tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara net yatırım tutarlarına bağlı olarak en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilmesi öngörülüyor. Ödemelerin kapsamı ve uygulanacak koşulların teklifin yasalaşma sürecinde netleşmesi bekleniyor.
Düzenlemede fonlarla bağlantılı soruşturmalar kapsamında malvarlığına el konulmasına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmesine yönelik hükümlerin de bulunduğu belirtiliyor.
TMSF'nin kayyım olarak atanması halinde ilgili varlıkları dava sonucunu beklemeden satabilmesi veya tasfiye edebilmesi de teklif kapsamında aktarılan düzenlemeler arasında yer alıyor. Söz konusu hükümler, kanun teklifinin mevcut haliyle yasalaşması durumunda uygulanabilecek.
2027 bütçesi için ilk sunum 21 Ekim'de
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşme sürecinin başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da komisyona bütçeye ilişkin sunum yapması bekleniyor.
Aktarılan çalışma takvimine göre sunumun ardından komisyon görüşmelerine ara verilecek. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin 27 Ekim Salı günü başlaması, bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçelerinin yaklaşık bir ay boyunca değerlendirilmesi öngörülüyor.
Komisyon sürecinde merkezi yönetimin 2027 yılına ilişkin gelir ve gider öngörüleri ile kamu kurumlarına ayrılması planlanan kaynaklar ele alınacak. Bütçe teklifinin komisyon aşamasının ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor.
Erdoğan'ın çarşamba günü grup toplantısında konuşması bekleniyor
TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ekim Çarşamba günü partisinin TBMM grup toplantısında milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.
Grup toplantılarında iç politika, ekonomi ve dış politika gündemindeki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Siyasi partilerin Meclis çalışmalarına ve gündemdeki düzenlemelere ilişkin değerlendirmeleri de toplantılarda yer alabilecek.
Kamu kuruluşlarının 2023 ve 2024 hesapları incelenecek
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda çeşitli kamu kuruluşlarının 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesaplarının görüşülmesi planlanıyor.
Komisyon gündeminde İller Bankası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Şeker Fabrikaları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ bulunuyor.
Görüşmelerde ilgili kuruluşların mali tabloları, faaliyetleri ve hesap dönemlerine ilişkin denetim konularının ele alınması bekleniyor.
Mekke Anlaşması tartışmaları Meclis gündeminde
TBMM'deki dış politika başlıkları arasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalandığı ileri sürülen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin tartışmalar da yer alıyor.
Aktarılan bilgilere göre muhalefet temsilcileri, anlaşmanın TBMM onayı olmadan uygulanmasının anayasal açıdan sorun oluşturacağını savunuyor. Muhalefetin eleştirileri arasında Türkiye'nin Yemen'deki çatışmalara dahil edilmesi ihtimaline ilişkin iddialar da bulunuyor.
AK Parti temsilcilerinin ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerekli görülmesi halinde anlaşmaya ilişkin TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapabileceğini belirttiği aktarılıyor.
Bununla birlikte söz konusu anlaşmanın imzalandığını, yürürlüğe girdiğini veya Türkiye açısından bağlayıcı hükümler içerdiğini doğrulayan resmî bir belge sunulan bilgiler arasında bulunmuyor. Bu nedenle anlaşmanın hukuki statüsü ve kapsamı kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilemiyor.
Meclis'te ekonomi ve bütçe takvimi izlenecek
TBMM'nin yeni haftasında yatırım fonlarına ilişkin düzenlemenin Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağı ve 2027 yılı bütçe teklifinin komisyondaki sunumu öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor.
Yatırımcılar açısından ara ödeme ve fon varlıklarının tasfiyesine ilişkin hükümler önem taşırken bütçe sürecinde kamu gelirleri, harcamalar ve kurumlara ayrılacak ödenekler değerlendirilecek. Genel Kurul ve komisyonların kesin çalışma programı, TBMM'nin resmî gündemi üzerinden takip edilebilecek.
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